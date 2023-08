Notti in bianco, baci a colazione, trama e cast del film

Matteo è un architetto . Quando si innamora di Paola , scrittrice di romanzi thriller, lascia il lavoro e la città per andare a vivere sul lago di Bracciano, nel mezzo della natura. Qui, durante il giorno, fa il papà (delle loro tre figlie). Ma quando le bambine dormono, tira fuori matite e colori per dedicarsi ai suoi disegni. La vita di Matteo e Paola è tutta un incastro: sono genitori, sono liberi professionisti, sono creativi, sono pieni di sogni. Ma, quando una vecchia amica propone a Matteo di pubblicare il suo primo fumetto , quel delicato equilibrio subisce uno scossone. Se accettasse l'offerta, l'uomo dovrebbe infatti trasferirsi a Parigi. Cosa scegliere, dunque? La famiglia o la carriera? Ma poi davvero una scelta bisogna compierla, e le due cose non possono coesistere?

Il cast

A interpretare il ruolo di Matteo Bussola è Alessio Vassallo, attore palermitano molto noto ai fan del piccolo schermo. Paola è invece Ilaria Spada, attrice cinematografica e teatrale, moglie di Kim Rossi Stuart (FOTO). L'amica che propone a Matteo di scrivere il suo fumetto è Tess Masazza, attrice e giornalista di moda, nata a Los Angeles ma cresciuta in Italia.

Chi è Matteo Bussola

Chi frequenta Facebook, Matteo Bussola lo conosce da un bel po'. I suoi racconti di vita quotidiana sono una carezza, oppure uno schiaffo, a seconda di ciò che nella giornata succede. Ma sono pieni zeppi d'amore: per la sua famiglia, per i genitori, per la vita. Dal 2016, anno d'uscita di Notti in bianco, baci a colazione, ha pubblicato altri sette romanzi e un libro illustrato. Oggi è un autore di successo, un conduttore radiofonico, una voce amica a cui molti - sui social - continuano a rivolgersi.