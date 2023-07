La prima clip ufficiale

Il pluripremiato regista italiano di Dogman , Reality e Il racconto dei racconti - Tales of Tales, porta all’80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia una storia incentrata sulla violenza fisica e psicologica subita dai migranti nei loro viaggi in cerca di salvezza. Il trailer del film, distribuito un mese fa, mostrava infatti i due protagonisti Seydou e Moussa che dalla loro vita in Dakar, in Senegal, sceglievano di abbandonare la loro terra in cerca di fortuna e speranza verso l’Europa, andando però incontro ad un viaggio crudele e desolante. Le condizioni disumane del viaggio, dall’attraversamento a piedi del deserto fino agli orrori dei centri di detenzione in Libia, infatti, si scontreranno duramente con le speranze dei due giovani protagonisti che, nella clip ufficiale diffusa da 01 Distribution, parlano infatti dei loro sogni. “Hai paura?” si chiedono l’uno all’altro. Sempre nella clip ufficiale vediamo poi Moussa che, carico di sogni e speranze, cerca di convincere Seydou: “Non vuoi più partire? Sono sei mesi che ci prepariamo, abbiamo fatto qualsiasi lavoro pur di partire. E i nostri sogni? Non ho intenzione di partire senza di te”. I due protagonisti, dopo essersi convinti a vicenda, partiranno, senza sapere che il loro viaggio, definito dalla sinossi ufficiale come un’Odissea contemporanea, non sarà fatto solo di sogni e speranze, ma soprattutto di pericoli, violenze ed insidie.