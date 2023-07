La controfigura di Harrison Ford nell’ultimo film sull’archeologo avventuriero Indiana Jones e il Quadrante del Destino si è data fuoco durante una manifestazione di protesta degli attori dello Screen Actors Guild, il sindacato che rappresenta oltre 160.000 interpreti in sciopero dal 13 luglio contro l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, il sindacato dei produttori dell’industria cinematografica e televisiva. In un video pubblicato su Instagram da una collega, lo stuntman Mike Massa cammina su un palco di Atlanta con la giacca e i pantaloni avvolti dalle fiamme e leva i pugni al cielo, riproducendo così la sagoma bianca di un uomo in preda alle rimostranze che compare sul cartello nero stretto nella mano destra. “Siamo stanchi di essere bruciati dall’AMPTP” recita la didascalia che accompagna l’acrobazia, realizzata in maniera professionale e controllata con estintori predisposti per l'uso in caso di sopravvenuto pericolo per Massa o per il pubblico.