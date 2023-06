Pare parecchio Parigi, iniziate le riprese del nuovo film

La trama

“Questa storia è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Viaggiarono non uscendo quasi mai dal loro podere. Il film è dedicato a loro. E a tutti i sognatori”. Questa la descrizione del nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Pare parecchio Parigi, che racconta la storia di un padre vecchio e malato con il rimpianto di non aver mai visto Parigi insieme ai suoi figli. Ecco allora che i tre fratelli, che non si parlano da molto tempo, fingono di partire insieme a lui con un camper che non uscirà mai da un maneggio di cavalli. In realtà il viaggio diventerà l’occasione perfetta per riconciliarsi tra di loro e anche con il papà, in un’esperienza incredibile che porterà tutti a riscoprire un sentimento familiare assopito da un po’. Perché, in fondo, se non si può andare a Parigi, allora Parigi può venire da noi. Questo il tema fondamentale del film, un mix tra una commedia e una sceneggiatura introspettiva.