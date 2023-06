Il faro dei ricordi, trama e cast del film con Sam Page

Il faro dei ricordi (titolo originale One summer) è un film drammatico del 2021 diretto da Rich Newey, con Sam Page (Richard Hunter in The Bold Type), Sarah Drew (April Kepner nella serie televisiva Grey's Anatomy) e Amanda Schull (la giovane avvocatessa Katrina Bennett in Suits). La pellicola narra le vicende di Jack che, dopo la morte della moglie Lizzie, decide di portare i figli nella cittadina in cui la madre è cresciuta, nella speranza di elaborare il lutto e ripartire. Una volta là, Jack decide di sistemare il vecchio e malridotto faro che si erge sulla spiaggia, con la speranza di riparare anche le crepe dentro di sé.

Il faro dei ricordi: la trama

Il faro dei ricordi, il film drammatico diretto da Rich Newey, vede protagonista Jack Armstrong, un veterano della guerra in Iraq che, una volta tornato a casa negli Stati Uniti, perde la moglie Lizzie in un tragico incidente stradale. A questo punto, Jack è rimasto solo con i due figli, Mikki e Tyler, e deve capire come riuscire a trovare la forza per andare avanti: se Tyler, infatti, è ancora un bambino, Mikki è un’adolescente dal carattere complicato. Quando sopraggiunge l’estate, Jack fa una scelta: portare i suoi figli nel paesino di Channing, città sull’oceano dov’era cresciuta Lizzie, e dove infatti vivono ancora i suoi genitori. Là, la famiglia di Jack viene dunque ospitata dai nonni, in una casa che si trova vicino al faro, in una semplice abitazione su palafitta che Lizzie chiamava "il Castello". Ben presto Jack decide di ristrutturare il faro, anche in memoria di sua moglie (il faro mostrato nel film, esiste realmente: costruito nel 1817, si trova su Bald Head Island, in Carolina del Nord, ed è aperto alle visite del pubblico). Jack e Bonnie, che non sono mai stati in ottimi rapporti, decidono di collaborare per amore dei bambini. A segnare un punto di svolta nel loro soggiorno ci pensa Jenna Fontaine, una donna divorziata che si è trasferita a Channing con il figlio adolescente: tra Jack e Jenna, infatti, sembra nascere un legame speciale, che forse lo aiuterà a voltare pagina.