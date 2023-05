Morto Kenneth Anger, regista scandaloso autore di Hollywood Babylonia

Kenneth Anger nasce nel 1927 a Santa Monica, in California, e comincia ben presto (a soli 10 anni) ad avvicinarsi al mondo della macchina da presa, con una particolare attrazione rivolta alle tematiche dell’occulto e del sovrannaturale . Il primo film che vede effettivamente la luce, e che lo consacra, è il controverso Fireworks del 1947, che arrivò ad attirare l’attenzione perfino di Jean Cocteau. Fireworks è solo uno dei primi e tanti altri film del regista, considerati tra più sperimentali della storia del cinema : assenza di dialoghi, riprese in 16 mm., cortometraggi da 3 a 30 minuti, allusione esoteriche e un’evidente visione iconoclasta dell’Hollywood patinata. Tra i suoi titoli più famosi, vi è Inauguration of the Pleasure Dome del 1954, ispirato ai rituali di Aleister Crowley, ma anche il cortometraggio Lucifer Rising (disponibile su YouTube), un documentario sperimentale del 1972 incentrato sull’ascesa di Lucifero, attraverso una serie di sequenze prive di dialoghi o caratterizzate da un frenetico montaggio alternato, che raffigurano celebrazioni pagane e riti magici. Protagonista del film è Bobby Beausoleil nei panni di sé stesso, nonché efferato criminale in seguito condannato all’ergastolo per gli omicidi della Manson Family .

Scandalo, censura e oltraggio al pudore

Oltre all’affinità con l’occulto, al focus sulle evocazioni oscure e alla vicinanza con l’esoterismo, Kenneth Anger è stato anche uno dei primi registi dichiaratamente omosessuali nella Hollywood classica, i suoi titoli “maledetti” esplorano apertamente anche temi come il feticismo, le perversioni erotiche e la masturbazione esplicita. Vicino anche alla cultura dei bikers, nel 1963 realizza la sua opera più lodata da registi come Martin Scorsese e David Lynch, Scorpio Rising, una pellicola sperimentale che si avvicina non solo all’omosessualità, ma anche a interazioni controverse tra cattolicesimo e nazismo. Come in molti film di Anger, Scorpio Rising al posto dei dialoghi vede numerose canzoni pop, inclusi brani di Elvis Presley e Ray Charles. Esattamente com’è accaduto a tanti altri cineasti nella storia, ritenuti controversi, trasgressivi o semplicemente scomodi (come, fra i più, Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Tod Browning o Stanley Kubrick) Scorpio Rising venne considerato un oltraggio al pudore e sottoposto a censura. Come infatti spesso accade in questi casi, ci vorranno anni prima che i lavori di determinati cineasti arrivino ad essere considerati culturalmente, storicamente o esteticamente significativi.