Hugh Hudson, morto a 86 anni il regista di Momenti di gloria

Come dichiarato dalla famiglia il regista del film vincitore di quattro Premi Oscar, incluso quello per il Miglior film, è morto il 10 febbraio a Londra dopo una breve malattia

Hugh Hudson , regista del film Premio Oscar Momenti di gloria, è morto il 1 0 febbraio a Londra dopo una breve malattia all’età di 86 anni , come dichiarato dalla famiglia in un comunicato riportato dal Guardian. Nigel Havers , che ha recitato nel celebre film del 1981, ha aggiunto: “Sono oltremodo devastato dalla morte del mio grande amico Hugh Hudson, che conosco da più di quarantacinque anni. Momenti di gloria è stata una delle più grandi esperienze della mia vita professionale e, come tanti altri, devo molto di ciò che seguito a lui. Mi mancherà molto”.

LA CARRIERA

Hudson ha iniziato la sua carriera con gli spot pubblicitari prima di collaborare con Alan Parker come regista di seconda unità di Fuga di mezzanotte. Tre anni dopo Hudson ha diretto il film Momenti di gloria sulla rivalità tra due atleti, uno ebreo e uno cristiano, che si allenano per partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Presentata in concorso al 34º Festival di Cannes nel 1981, la pellicola ha ricevuto sette nomination agli Oscar del 1982, inclusa quella per il Miglior regista, e ha vinto quattro premi, tra cui quello per il Miglior film. Tra le successive produzioni di Hudson sono poi inclusi Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie, film campione di incassi e tre volte nominato agli Oscar con Christopher Lambert e Andie MacDowell, Revolution, dramma storico con Al Pacino, La mia vita fino ad oggi e Sognando l’Africa.