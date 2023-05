Film stasera in TV da non perdere giovedì 25 maggio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 25 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Fuori dalla legge, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Bruce Willis e Jaime King in un action. Una donna fugge da alcuni agenti corrotti e si imbatte in un ex poliziotto.

Fuga per la vittoria, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Leggendario film a tema calcistico con Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé. Un gruppo di prigionieri nei lager nazisti sfida a un incontro di calcio i soldati per cercare di evadere.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Fa la cosa giusta, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Samuel L. Jackson nel film che ha consacrato Spike Lee come regista. In un pomeriggio estivo a Brooklyn esplode uno scontro tra afroamericani e italiani.

American Skin, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Film Sky Original sulle diseguaglianze razziali. Un padre afroamericano cerca giustizia per il figlio ucciso durante un controllo di polizia.

Blow-up, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Thriller-drama di Michelangelo Antognoni. Un fotografo ingrandisce una foto scattata a una coppia di amanti svelando dettagli di un possibile omicidio.

Film commedia da vedere stasera in tv



Genitori vs Influencer, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Fabio Volo e Giulia De Lellis in una commedia. Un professore si scontra con la figlia per colpa dei social ma diventa a sua volta un influencer.

Bridget Jones’s Baby, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Reneé Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsey nel terzo capitolo della saga. Bridget resta incinta ma non sa chi sia il padre.

Miami Beach, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ricky Memphis e Max Tortora in una commedia di Carlo Vanzina ambientata tra le spiagge della Florida.

Appena un minuto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Max Giusti in una commedia. Un uomo entra in possesso di uno smartphone che può farlo tornare indietro di 60 secondi.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



The Lobster, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Farrell in un film di Yorgos Lanthimos. In un mondo che vieta di essere single bisogna trovare un partner per non essere trasformati in animali.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Chris Hemsworth e Tom Holland in un film che ripercorre la vera storia del viaggio drammatico della baleniera Essex.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il ragazzo della porta accanto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jennifer Lopez si innamora di un vicino più giovane in questo thriller psicologico.

I programmi in chiaro



Ulisse, il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1

Alberto Angela torna con il suo noto programma di divulgazione culturale e artistica.

Greta, ore 21:20 su Rai 2

Isabelle Huppert e Chloe Grace Moretz in un thriller. Una ragazza stringe una morbosa amicizia con una vedova oscura.

A mano disarmata, ore 21:20 su Rai 3

Claudia Gerini nel biopic sulla giornalista Federica Angeli, vittima di ritorsioni per le sue indagini sulla criminalità organizzata a Ostia.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5

Ritorna il varietà in cui alcuni comici si esibiscono con il ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1

Nota serie tv ambienta a Chicago che racconta avventure, inquietudini e amori di un gruppo di pompieri.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Il caso Pantani – L’omicidio di un campione, ore 21:30 su TV8

Documentario sugli ultimi 5 anni di vita di Marco Pantani e sulla sua misteriosa morte.

Il mistero delle gemelline scomparse, ore 21:25 su Nove

Documentario sul caso di rapimento di due gemelle avvenuto in Svizzera.