The Flash, il trailer cinese mostra nuove scene del film

È stato diffuso il trailer cinese di The Flash, il film basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics. La tredicesima pellicola del DC Extended Universe, vede nel cast Ezra Miller, Michael Keaton e Sasha Calle ma, come ormai si sa, i trailer internazionali sono spesso ricchi di scene inedite e quello di The Flash per il mercato cinese non ha di certo fatto eccezione. Tra le tante nuove scene disponibili, oltre alla già confermata presenza di Ben Affleck, che riprende il suo ruolo di Bruce Wayne, vediamo infatti anche un'apparizione di Jeremy Irons, che torna invece nei panni di Alfred Pennyworth. L'uscita italiana del film The Flash è attesa per il 15 giugno.

Il nuovo trailer cinese (con i dialoghi in inglese) I numerosi contenuti promozionali di The Flash stanno invadendo il web da diverso tempo e, a questi, si è da poco unito anche il trailer cinese, con tante nuove scene inedite al suo interno. Il trailer cinese, con i dialoghi in inglese, è ricco di azione e ha permesso al pubblico non solo di scoprire nuove scene del film, ma anche di dedurre una timeline più comprensibile della storia, caratterizzata infatti da viaggi nel tempo. Nello specifico, il trailer cinese mostra Barry Ellen (interpretato da Ezra Miller) parlare con il Bruce Wayne di Ben Affleck in merito alla possibilità di tornare indietro nel tempo per sistemare il passato, con tutte le conseguenze sia negative che positive che questa capacità implica. Quando il Velocista Scarlatto viaggerà indietro nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre (Maribel Verdú), modificherà infatti radicalmente la linea temporale, e si ritroverà con il Batman di Michael Keaton e niente Superman. Al suo posto, ci sarà Supergirl interpretata da Sasha Calle e, con il Barry di questa realtà, Flash dovrà cercare di fermare l’invasione del generale Zod, interpretato da Michael Shannon. approfondimento The Flash, rilasciata una nuova featurette con Batman

Il cast completo La sceneggiatura del film è scritta Christina Hodson mentre la regia è curata da Andry Muschietti. Nel cast, oltre agli attori già citati, figurano anche Kiersey Clemons (Iris West), Ron Livingston (Henry Allen), Saoirse-Monica Jackson (Patty Spivot), Rudy Mancuso (Albert Desmond) e Ian Loh (Barry bambino). Il protagonista Ezra Miller, nel frattempo, ha già interpretato il Velocista Scarlatto nella pellicola del 2017 Justice League. Ma l’esordio cinematografico di Ezra Miller nei panni di Barry Allen è in realtà avvenuto ancora prima, in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, dove Barry Allen aveva però fatto la sua apparizione solo con un cameo. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

L’uscita (molto attesa) del film Le riprese di The Flash sono iniziate nell’aprile del 2021 e sono poi terminate nell’ottobre dello stesso anno. Il primo trailer del film , è stato mostrato in occasione del Super Bowl 2023, mentre il secondo è stato distribuito a partire dal 25 aprile. Il film, inoltre, è già stato presentato in anteprima il 2 maggio 2023 durante il Napoli Comicon (le cui reazioni pare siano state positive), ma verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 15 giugno. Il film, è circondato da aspettative molto alte: lo stesso James Gunn, co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios, l’ha descritto come «uno dei migliori film supereroistici di sempre».