Festival del cinema di Cannes, è il giorno di Bellocchio: il programma

TITOLI IN CONCORSO

La signorina Novak è la new entry di un collegio internazionale, dove arriva per tenere un corso di alimentazione consapevole. Insegna che mangiare meno fa bene. Gli altri insegnanti non riescono a capire quello che sta succedendo, i genitori neppure, e in men che non si dica il Club Zero è realtà: è la trama di Club Zero, il film che apre la giornata odierna del Festival di Cannes.

Anatomie d’une chute, Anatomy of a fall racconta le vicende di Sandra, Samuel e del loro figlio non vedente Daniel: quando Samuel viene trovato morto fuori casa, viene avviata un'indagine per morte in circostanze sospette. Sandra viene incriminata, e Daniel è costretto ad assistere al processo.

Fallen Leaves racconta la storia di due persone sole, che si incontrano per caso nella notte di Helsinki e cercano di trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il loro percorso verso questo onorevole obiettivo è offuscato dall'alcolismo dell'uomo, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a frapporre ostacoli a coloro che cercano la felicità.

Banel e Adama sono follemente innamorati. Vivono in un villaggio nel nord del Senegal, ma il loro amore perfetto contraddice le usanze della comunità: tutto questo succede in Benel & Adama.

Vent'anni dopo che la sua famigerata storia d'amore ha appassionato il Paese, una coppia sposata cede alla pressione quando arriva un’attrice, decisa a condurre delle ricerche per fare un film su quella storia: è la trama dell’americano May December.

Nell'Inghilterra Tudor intrisa di sangue, Katherine Parr, la sesta e ultima moglie del re Enrico VIII, viene nominata reggente mentre il marito tiranno combatte all'estero. Quando il re ritorna, sempre più malato e paranoico, rivolge la sua furia contro i radicali, accusando l'amica d'infanzia di Katherine di tradimento e bruciandola sul rogo. Inorridita e addolorata, Katherine si ritrova a lottare per la sua sopravvivenza. Sono le vicende narrate in Firebrand.

L’attesissimo Asteroid City di Wes Anderson vanta un cast d’eccezione: Tilda Swinton, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Adrien Brody, Edward Norton. La pellicola è ambientata negli anni Cinquanta, nella città immaginaria di Asteroid City, dove una serie di eventi cambia le storie dei personaggi.

La giornata si chiude con Rapito di Marco Bellocchio . Il film si ispira alla storia vera di Edgardo Mortara, un caso di rapimento realmente accaduto a metà del XIX secolo: il piccolo venne preso dai soldati di Papa Pio IX, affinché gli fosse impartita un’educazione cattolica. I genitori, però, non si daranno per vinti.