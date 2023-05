Festival del cinema di Cannes 2023, il programma di oggi sabato 20

Tutti gli appuntamenti della giornata di sabato 20 maggio a Cannes 2023, tra titoli in gara per la Palma d’oro e le proiezioni fuori concorso Condividi

Titoli in concorso Banel & Adama scritto e diretto dalla regista senegalese Ramata-Toulaye Sy, al suo esordio dietro la macchina da presa: la storia segue le vicende di una coppia il cui amore perfetto è in rotta di collisione con le usanze della loro comunità. Il film drammatico, infatti, è ambientato in un piccolo villaggio del Senegal settentrionale, dove vivono proprio Banel e Adama (Mamadou Diallo e Khady Mane), una giovane coppia tanto innamorata quanto osteggiata. May December di Todd Haynes, è il secondo titolo in concorso nella giornata di sabato 20 maggio. Il film segue la storia di Elizabeth Berry ( Natalie Portman ), un’attrice che ha il compito di portare sul grande schermo il ruolo di Gracie Atherton-Yu ( Julianne Moore ), nota per la sua “scandalosa” storia d’amore: vent’anni prima, Gracie aveva sposato Joe, un uomo di 23 anni più giovane di lei. Per immedesimarsi nella parte, Elizabeth passerà un periodo a casa di Gracie e Joe, vivendo così la loro quotidianità e studiandone ogni dinamica, mettendo sotto inevitabile pressione tutti i componenti della famiglia.



Titoli fuori concorso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese: la pellicola, segna la settima collaborazione tra Scorsese e DiCaprio e l'undicesima tra Scorsese e De Niro. Il film, di 3 ore e 26 minuti , segue una serie di omicidi avvenuti in Oklahoma negli anni Venti, quando alcuni membri della tribù Osage vennero uccisi in circostanze poco chiare. Omicidi che aprirono una grande indagine da parte dell'FBI, condotta da J. Edgar Hoover. "Prendete un impegno e vedetelo al cinema, potreste uscirne arricchiti", sono state le parole di Martin Scorsese in merito alla lunga durata del film e, in generale, in difesa del futuro del cinema.

Proiezioni Speciali Robot Dreams, film d’animazione diretto da Pablo Berger: un cane e il suo amico robot fanno una gita al mare, ma l'acqua e la sabbia fanno arrugginire il robot, che resta così immobilizzato. Il cane, restando solo, cerca di riempire questa perdita con alcune amicizie, che non riescono però a colmare il vuoto. L'unica cosa che può fare invece il robot è sognare, anche di poter tornare a giocare con il suo amico cane.

Un Certain Regard Sabato 20 maggio, in programmazione per la sezione del Festival di Cannes Un Certain Regard, ci sono: Only The River Flows di Shujun Wei e Goodbye Julia di Mohamed Kordofani. Il primo titolo, è ambientato nella Cina degli anni Novanta, precisamente nella cittadina fluviale di Banpo, dove il capo della Polizia Ma Zhe viene incaricato di risolvere tre omicidi. Il secondo, è il primo film sudanese mai presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes.

Cannes Première La regista e sceneggiatrice francese Katell Quillévéré propone Along Came Love: una cameriera d'albergo, Madeleine, madre di un bambino, incontra un ricco studente, François, e il loro rapporto diventa molto intenso. Col tempo, è evidente che François sta però cercando di scappare, con l’intento di trascinare Madeleine con sé.