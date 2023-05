The Thing With Feathers, Benedict Cumberbatch protagonista del film

Benedict Cumberbatch reciterà in "The Thing With Feathers" di Film4, Lobo Films e SunnyMarch. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline. Si tratta dell'adattamento firmato da Dylan Southern (qui sia sceneggiatore che regista) dell'acclamato romanzo di Max Porter, intitolato “Grief is the Thing With Feathers”. È la storia di un padre che, assieme ai suoi due giovani figli, dovrà affrontare la morte improvvisa della moglie

Benedict Cumberbatch reciterà nel film The Thing With Feathers di Film4, Lobo Films e SunnyMarch. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline. Si tratta dell'adattamento di Dylan Southern dell'acclamato romanzo di Max Porter, intitolato Grief is the Thing With Feathers. È la storia di un padre che, assieme ai suoi due giovani figli, dovrà affrontare la morte improvvisa della moglie.



Cumberbatch sarà il padre protagonista, invischiato in un incubo a occhi aperti quando la tragica perdita della consorte, madre di due figli, verrà seguita da qualcosa di inquietante. Comincia infatti a perseguitarlo qualcosa, un'entità misteriosa che arriva dagli oscuri recessi dell'appartamento che condivide con i suoi due bambini.

Questa creatura, nota come "Corvo" e apparentemente riportata in vita dalle pagine del suo lavoro di illustratore, diventa una parte molto reale di tutte le loro vite, guidandoli infine verso la nuova forma che la famiglia deve assumere.



L'adattamento cinematografico, intitolato The Thing With Feathers, è prodotto da Andrea Cornwell con Adam Ackland e Leah Clarke di SunnyMarch. La sceneggiatura è stata sviluppata con Film4, che sarà produttore esecutivo e co-finanziatore. La figura del corvo sarà realizzata per lo schermo in collaborazione con lo scultore Nicola Hicks.



Max Porter, autore del romanzo, è un nome di culto

Questo primo romanzo bestseller di Max Porter è uscito nel 2016 ed è stato nominato dal Sunday Times nella classifica “Top 100 Novel of the Twenty-first Century”. È stato venduto in 29 Paesi ed è stato pure adattato in una rappresentazione teatrale (a cura di Enda Walsh) che è stata inaugurata a Dublino nel marzo 2018, andando poi in tournée a New York, Galway e Londra.

“Essendo un grande fan dello straordinario libro di Max Porter e dell'adattamento teatrale di Enda Walsh, ero scettico riguardo a un adattamento cinematografico. Ma l'esperienza di leggere l'adattamento di Dylan Southern ha riacceso il ricordo cinematografico della lettura di questo racconto più viscerale di una famiglia consumata dal dolore", ha detto Benedict Cumberbatch a Deadline. “Dylan ha gestito magistralmente l'abilità della poesia cinetica di Max. È così ben realizzato sia sulla pagina che nel mazzo e nel tono. Contiene tutte le svolte selvaggiamente taglienti di toni e colori mutevoli tra il domestico e il mitico, tra la disperazione, la commedia e ogni giorno di perdita. È una lettura elettrizzante e non potrei essere più entusiasta di portare la visione cinematografica di Dylan sul grande schermo”, ha aggiunto.

Un adattamento cinematografico che commuove

“Siamo rimasti profondamente commossi dall'adattamento di Dylan Southern, è un ritratto toccante del legame tra un padre e i suoi figli”, ha dichiarato Fionnuala Jamison, amministratore delegato di Mk2 Films. “Con una miscela di umorismo oscuro, malinconia e un tocco di orrore, trasmette un messaggio di speranza che rimane a lungo dopo la fine della storia”.



Dylan Southern è uno sceneggiatore e regista pluripremiato che si è guadagnato il riconoscimento nel mondo dei documentari. Il suo ultimo documentario musicale, Meet Me in the Bathroom, ha debuttato al Sundance 2022. Tra i suoi film precedenti, ricordiamo No Distance Left to Run, che è stato nominato sia per un Grammy che per un premio Grierson.

Una storia “spaventosa, elettrizzante e sovversiva”

“Questa è una storia davvero significativa – ma è anche spaventosa, elettrizzante e sovversiva – e raggiunge tutto quanto sopra pur rimanendo non sentimentale. Come regista, l'adattamento di questo libro offre l'opportunità di combinare elementi di genere sorprendenti con il dramma in un modo che non solo commuoverà il pubblico, ma lo spaventerà e lo farà anche ridere", ha detto Dylan Southern a Deadline.

Lo stesso autore del libro, Max Porter, elogia il lavoro di Dylan Southern

Anche lo stesso Porter ha elogiato la sensibilità di Southern, dicendosi soddisfatto da come lo sceneggiatore e regista del progetto abbia adattato la storia originale da lui scritta.



“Adoro l'adattamento di Dylan Southern di Grief is the Thing With Feathers. Dylan capisce come questa storia riguardi tanto la vita domestica, l'umorismo goffo, le routine sciocche, divertenti e strane di crescere i bambini, quanto la rabbia e il dolore inspiegabili. In Crow ha creato qualcosa di selvaggio, un mostro cinematografico diverso da qualsiasi altra cosa", afferma Max Porter.

La produzione del film

Per ciò che concerne la produzione della pellicola, Deadline fa sapere che Andrea Cornwell è una pluripremiata produttrice cinematografica e televisiva. Attualmente è impegnata nella post-produzione di Love Lies Bleeding per A24 & Film4, diretto da Rose Glass e interpretato da Kristen Stewart, Ed Harris, Katy O'Brian, Jena Malone e Dave Franco.



I suoi crediti recenti includono la serie limitata di Clio Barnard The Essex Serpent per Apple TV+, con Claire Danes e Tom Hiddleston, e il successo horror di Glass Saint Maud.

I crediti cinematografici di SunnyMarch dal suo lancio nel 2013 da parte di Ackland e Cumberbatch includono The Mauritanian, vincitore di un Golden Globe e candidato ai BAFTA, e The Electrical Life of Louis Wain.