Paul Greengrass dirigerà Benedict Cumberbatch nel film The Hood

Sarà Benedict Cumberbatch il protagonista di The Hood, il nuovo film di Paul Greengrass attualmente in lavorazione. Si tratta di una pellicola paragonata, stando a quanto si legge su Deadline che per primo ha dato la notizia, a Braveheart – Cuore impavido e Il Gladiatore. Il protagonista del film, ambientato nell'Inghilterra del 1381, sarà un agricoltore che diventerà leader della rivolta contadina.

The Hood, cosa sappiamo approfondimento Benedict Cumberbatch riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame The Hood sarà scritto e diretto da Paul Greengrass regista, tra gli altri, di The Bourne Supremacy e Green Zone. Il film sarà prodotto da Tyler Thompson e Greggory Goodman insieme alla Cross Creek. Il periodo storico della pellicola è la Wat Tyler's Rebellion, conosciuta anche The Great Rising, la rivolta contadina avvenuta in Inghilterra nel 1381. Al momento, però, ci sono pochissimi dettagli sul progetto: si sa solo, come anticipato, che Benedict Cumberbatch interpreterà un contadino che si ritroverà a capo della rivolta. Per il regista, Paul Greengrass, si tratta di un ritorno dietro alla macchina da presa dopo due anni da Notizie dal mondo, con protagonista Tom Hanks, che ha ottenuto quattro candidature agli Oscar. Benedict Cumberbatch, invece, sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni lavorative grazie a Il potere del cane e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, 28esimo film del Marvel Cinematic Universe.

Benedict Cumberbatch parla di Doctor Strange approfondimento Doctor Strange nel Multiverso della Follia: cosa sapere sul film Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta ottenendo un grande successo al botteghino. A convincere l'attore ad accettare il ruolo nel film Marvel è stata la curiosità, come rivelato dalla stessa star in un'intervista ad Amica. “Mai mi avevano offerto un ruolo da protagonista in una franchise importante come questo, ed ero veramente curioso di sapere come avrebbe funzionato la macchina del cinema all’ennesima potenza” ha spiegato. A convincere Cumberbatch ad accettare questo ruolo è stata anche la storia, a suo modo di vedere diversa dalle altre dedicate ai supereroi. “Il film non è incentrato sulle solite cavolate che un supereroe deve affrontare” ha spiegato ad Amica. “È un esame profondo sul significato del sacrificio, quello assoluto, sulle rinunce a cui si deve sottostare per poter raggiungere i propri obiettivi”. Nonostante il grande successo, Benedict Cumberbatch è molto geloso della sua vita privata. Sposato con la regista teatrale Sophie Hunter dal 2015, ha tre figli: Christopher Carlton, Hal Auden e Finn. “Non immagini che cosa sia la fama finché non ti travolge. È una curva di apprendimento estremamente ripida, che ti può rovinare la vita se non riesci a proteggere i tuoi cari e la privacy” ha spiegato l'attore nell'intervista, affermando di voler proteggere la sua famiglia “dall’abuso narcisistico che affligge tantissimi esseri umani”.