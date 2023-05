Tutti Su! Buon compleanno Claudio Baglioni. Cosa sapere sul docufilm

Tutti Su! Buon compleanno Claudio Baglioni porta al cinema l’evento alle Terme di Caracalla in apertura della Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Roma che ha avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022. Si è trattato della prima volta che un compositore e interprete di musica moderna ha aperto quel tipo di evento per la regia e direzione artistica di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema , fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta da Danilo Minotti, autore degli arrangiamenti insieme a Paolo Gianolio, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini.

Al fianco di Amadeus

"Siamo venditori ambulanti di suggestioni, questo sono gli artisti, e i nostri sogni sono progetti. Questo concerto e il film che lo racconta non vogliono essere una dimostrazione di potenza, semmai di potere ma inteso nel senso del verbo e non del sostantivo, ovvero poter fare qualcosa di singolare cercando di affascinare e di meravigliare le orecchie e gli occhi degli spettatori” ha dichiarato Claudio Baglioni per presentare questo film in un’intervista a La Repubblica. I suoi fan saranno lieti di assistere a questo montaggio musicale al cinema, ma anche i curiosi e gli amanti della musica potrebbero vivere uno spettacolo unico.