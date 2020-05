Tutti amiamo l'Italia: il video di speranza dell'Orchestra del Cinema

Tutti amiamo l’Italia e, anche se lo sappiamo bene, è giusto ricordarlo sempre. A proporci un memorandum unico nel suo genere è l'Orchestra Italiana del Cinema che, attraverso un video emozionante e molto commovente, lancia appunto lo slogan e l’hashtag "Tutti amiamo l'Italia”.



Un video suggestivo che vuole essere un messaggio di speranza per il futuro del nostro Paese e non solo: anche un invito a essere responsabili in questo delicato momento di emergenza.



Il video esorta il popolo italiano a “fare ognuno la sua parte, come una grande orchestra che suona una sinfonia in cui ciascuno è indispensabile”, creando un parallelismo tra l’orchestra e i cittadini italiani che in questa seconda fase dell’emergenza devono dimostrare tutto il loro virtuosismo. Esattamente come accade per riprodurre una sinfonia corale degna dell’Orchestra Italiana del Cinema.



Oltre alle note orchestrali che creano uno scenario da brivido, anche la voce narrante non è da meno: Michele Gammino, doppiatore tra gli altri dell’attore Harrison Ford, parla direttamente all’Italia e agli italiani con la sua voce vibrante che accompagna spettacolari immagini aeree delle nostre città più belle.

Immagini così emozionanti da spingere il celebre regista Francis Ford Coppola a definirle in questo modo: “Le immagini più affascinanti e suggestive dell’Italia che io abbia mai visto”.



La musica omaggia il grande Maestro Piero Piccioni, un’altra delle nostre eccellenze di cui andare fieri.



Vediamo insieme ”Tutti amiamo l'Italia” dell'Orchestra Italiana del Cinema, in esclusiva per Sky TG 24.