Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione: cosa sapere sul film

Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione è il docufilm di Giovanni Troilo che sarà al cinema solo tre giorni (15,16 e 17 maggio) grazie a Nexo Digital e Sky. Dopo Frida. Viva la vida, Le Ninfee di Monet e Power of Rome , il regista racconta una nuova pagina della storia dell’arte concentrandosi sulla rivalità tra Borromini e Bernini e le loro opere tra 500 e 600. Accompagnato dalla suggestiva colonna sonora composta da Remo Anzovino, questo film propone allo spettatore un viaggio visivo e sensoriale rileggendo i due artisti del passato in chiave contemporanea.

Borromini e Bernini. Sfida alla Perfezione: la sinossi ufficiale

Giovanni Troilo racconta la rivoluzione architettonica di un genio solitario che cambia per sempre l’aspetto di Roma attraverso una sfida personale alle convenzioni e ai pregiudizi, con l’umiltà di apprendere dal passato per inventare il futuro, con il coraggio di portare avanti un’idea pagandone il prezzo fino in fondo. Lo stile di Borromini è riconoscibile, eccentrico, diverso: si distingue da quello dei contemporanei e trasuda un’austera autorità spirituale, con perenni allusioni che evocano l’infinito. Ma questa è anche la storia della rivalità artistica più famosa di sempre, quella tra Borromini (1599-1667) e Bernini (1598-1680) e soprattutto la storia della rivalità di Borromini con sé stesso: un genio talmente legato alla sua arte da trasformarla in un demone che lo divora dall’interno, fino a spingerlo a scegliere la morte, con un gesto drammatico, pur di toccare l’eternità.