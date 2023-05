Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, il trailer del terzo atto

È appena uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel terzo atto di quella che ormai è diventata una saga comedy. Parliamo del film “Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3”, di cui Focus Features ha appena rilasciato in rete il trailer. I protagonisti sono Nia Vardalos (che stavolta è anche regista della pellicola) e John Corbett Become. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 8 settembre

È uscito in queste ore il trailer ufficiale dell'attesissimo film Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, terzo atto di quella che ormai è diventata una saga comedy tra le più celebri del grande schermo.

Focus Features ha appena condiviso in rete il video che anticipa ciò che vedremo. I protagonisti sono Nia Vardalos (che stavolta è anche regista della pellicola) e John Corbett Become. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 8 settembre.



Nia Vardalos è colei che ha firmato le sceneggiature dei primi due film della fortunata epopea comedy, tuttavia questa terza volta sarà quella in cui la vedremo anche sedere sulla sedia da regista. Con "Sedere" si fa per dire, dato che Vardalos sarà sia da una parte sia dall’altra dell’obiettivo cinematografico, dal momento che recita pure sul set.

Ha già avuto esperienze come regista per quanto riguarda la commedia Odio San Valentino, uscita nel 2009.

Nel cast, oltre a lei e al suo coprotagonista John Corbett, troviamo anche Elena Kampouris, Maria Vacratsis, Andrea Martin, Elias Kacavas, Gia Carides, Joey Fatone e Melina Kotselou.



Una saga comedy tra le più apprezzate del grande schermo

Il mio grosso grasso matrimonio greco è ormai il titolo di un fortunato franchise cinematografico, il cui capostipite risale a più di vent'anni fa. Era infatti il 2002 quando uscì il primo film, intitolato Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco. Era diretto da Joel Zwick e prodotto da Tom Hanks. Per godersi in sala il sequel, i fan dovettero aspettare 14 anni: soltanto nel 2016 uscì Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2. E dopo sette anni ecco arrivare la terza parte, disponibile sul grande schermo a partire dal prossimo 8 settembre.



Anche stavolta al timone produttivo ci sono Tom Hanks e sua moglie, Rita Wilson (assurdo che la moglie di Tom Hanks si chiami di cognome Wilson. Assurdo per chiunque abbia visto il film Cast Away. Nel film, il motivo per cui il personaggio interpretato da Hanks chiamava il pallone con il nome Wilson è perché quell’accessorio era prodotto dalla Wilson Sporting Goods Company, e riportava quindi il nome del marchio. Ma fa specie che quel Wilson sia anche il cognome della Signora Hanks!).



Wilson (Rita, non il pallone) ha dichiarato: “È emozionante avere Nia Vardalos, scrittrice nominata all’Oscar. Non solo davanti alla macchina da presa come nostra star, ma anche dietro la macchina da presa come regista, guidando il nostro amato cast per questo terzo film girato in Grecia. Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco ha portato gioia al pubblico per ventuno anni. Sono così felice che altra gioia sia in arrivo”.

La trama segue Fotoula "Toula" Portokalos in un viaggio in Grecia per una reunion familiare La storia di questo terzo capitolo segue Fortoula “Toula” Portokalos (coniugata in Miller, e interpretata da Nia Vardalos) mentre intraprende un viaggio in Grecia assieme alla sua famiglia per una reunion familiare su larga scala.

Il motivo di questo viaggio è esprimenre il desiderio di suo padre, ormai defunto: suo papà avrebbe voluto fare questa esperienza per andare a riscoprire le proprie radici.



Il motivo di questo viaggio è esprimenre il desiderio di suo padre, ormai defunto: suo papà avrebbe voluto fare questa esperienza per andare a riscoprire le proprie radici.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 in testa a questo articolo.