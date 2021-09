E' morto Michael Constantine, il patriarca del "matrimonio greco"

E' morto a 94 anni a Reading (Pennsylvania) l'attore statunitense Michael Constantine, celebre in Italia per il suo ruolo del patriarca Gus Portokalos della famiglia nel film Il mio grosso grasso matrimonio greco, grande e sorprendente successo mondiale nel 2002, con incassi record per una commedia romantica.

Era di origini greche: nato sempre a Reading, vero nome Constantine Joanides, fece una lunga gavetta televisiva prima di diventare famoso come interprete della serie comica Room 222 dal 1969 al 1974 per cui era stato nominato due volte agli Emmy Awards, vincendone uno. Il personaggio di Portolakos, classico patriarca burbero dal cuore grande, si caratterizzava per la ricerca di origini greche in qualunque parola dello scibile umano, persino “kimono”. Il suo ultimo ruolo fu proprio nel secondo capitolo della saga, uscito nel 2016. Sui social gli ha reso omaggio la protagonista di quei due film, l'attrice Nia Vardalos.