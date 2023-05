Siren, trama e cast dell'horror di Gregg Bishop

Tutto quello che devi sapere sulla pellicola di paura spin-off dell’antologia V/H/S Condividi

Gregg Bishop nel 2016 ha diretto Siren, un film basato su un cortometraggio intitolato Amateur Night realizzato da David Bruckner. Quest'ultimo ha firmato la sceneggiatura di questo spin-off di V/H/S che racconta una storia da brivido a tratti paranormale con Hannah Fierman, Chase Williamson, Justin Welborn, Michael Aaron Milligan, Hayes Mercure e Randy McDowell nei panni dei protagonisti principali. Il materiale di partenza era stato girato come un found footage in cui un demone di nome Lily accalappiava alcuni ragazzi in cerca di compagnia femminile per trasformarli poi in prede sessuali con cui banchettare, ma Siren poi ha preso la forma di un film tradizionale.

Siren: la sinossi del film Jonah si sta per sposare, ma il suo addio al celibato si trasforma improvvisamente in un incubo quando una ragazza apparentemente innocua rinchiusa in un sex club soprannaturale viene liberata per la festa. Il proprietario del club vuole riprenderla ed è disposto a tutto per rimettere le cose al loro posto, così inizia una strenua lotta da parte di Jonah per salvare la ragazza. Ma in breve tempo egli si rende conto di essere la vera vittima della storia, finito nel mirino di un predatore leggendario che lo ha scelto come ricompensa. approfondimento I 42 film più spaventosi mai realizzati

Il trailer di Siren Il trailer di Siren suggerisce le atmosfere inquietanti e minacciose del film, promettendo alta tensione e scene intense dal punto di vista visivo e contenutistico. Un film horror dall’anima indie che ha un che di sperimentale e amatoriale, condito però da un cast professionale e una regia coraggiosa. Tra i lavori precedenti di Gregg Bishop come regista ricordiamo Fuga dall’Inferno del 2006 e diversi cortometraggi di genere horror come Voodoo, The Birds of Anger e V/H/S Viral. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film