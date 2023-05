Book Club – Il capitolo successivo, una clip in esclusiva del film

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Arriva al cinema il prossimo 11 maggio, distribuito da Universal Pictures Italia, il film "Book Club – Il capitolo successivo", sequel della prima commedia di grande successo uscita nel 2018. Alla regia ancora Bill Holderman che torna a dirigire ancora una volta Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen, richiamandole a interpretare il ruolo di quattro amiche per la pelle che decidono questa volta di portare il loro club di lettura in giro per l’Italia. Nel cast del film Book Club – Il capitolo successivo troviamo anche gli attori Andy Garcia, Don Johnson, Craig T. Nelson, Vincent Riotta e il nostro Giancarlo Giannini.

