The Flash, i poster mostrano il nuovo look di Batman

Manca poco più di un mese all’uscita di The Flash nei cinema. Ma per ingannare l’attesa la Warner Bros ha scelto di rilasciare su Twitter tre poster che svelano in anteprima i nuovi look dei supereroi protagonisti del film. Le immagini, infatti, rappresentano uno sguardo più che ravvicinato al protagonista assoluto della produzione, Flash, al Batman interpretato da Michael Keaton – rappresentato qui al fianco della sua iconica Batmobile – e alla Supergirl di Sasha Calle . Un’anticipazione che ha smosso non poco gli animi degli appassionati del genere, che stanno aspettando l’uscita del film con grande trepidazione.

The Flash, il film

“Uno dei migliori film di supereroi di tutti i tempi”, così è stato definito The Flash dopo la prima proiezione pubblica alla convention annuale CinemaCon di Las Vegas. E da quel momento le aspettative sull’uscita del film sono subito state altissime. Ispirato all’omonimo fumetto Flashpoint, una storia crossover pubblicata nel 2011 da Geoff Johns, il film vede Barry Allen usare la Forza della velocità per tornare indietro nel tempo per salvare la sua famiglia, finendo con il creare un mondo completamente nuovo, senza supereroi. Ma non è soltanto la trama a rendere The Flash speciale.

Il film è ambientato in più universi, il che spiega perché Ezra Miller interpreta due diverse versioni di Barry Allen – e perché ci sono ben due Batman -. Inoltre, The Flash segna il ritorno di Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman dopo la sua apparizione in Batman nel 1989 e nel sequel Batman Returns del 1992. Grande ritorno anche per Ben Affleck, che vestirà nuovamente i panni di Batman dopo aver già recitato in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Justice League e Aquaman. Inoltre, c’è un’enorme attesa anche per il ritorno di Michael Shannon nei panni del malvagio Generale Zod e di Temuera Morrison di Aquaman nei panni di Tom Curry.

Insomma, i presupposti per un film di successo ci sono tutti. La data di uscita ufficiale è stata fissata da Warner Bros per il prossimo 16 giugno, quando The Flash sarà finalmente disponibile nei cinema per raccontare l’incredibile storia di un mondo senza supereroi, o quasi. Nel frattempo, gli appassionati dell’universo DC Comics possono godersi le immagini dei nuovi look di The Flash, Batman e Supergirl rilasciati in anteprima, così da incrementare ulteriormente le aspettative del pubblico.