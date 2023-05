Confermata la notizia che il comico si sta per unire al cast del film. Ecco cosa ne pensa il protagonista Condividi

Secondo Deadline, Rob Delaney riprenderà il ruolo di Peter W., un comune uomo di periferia che in qualche modo si unisce alla squadra di mercenari mutanti nota come X-Force in Deadpool 2. Nel secondo capitolo del franchise egli ottiene un posto nella squadra pur non avendo poteri o abilità speciali e li accompagna nella missione per salvare Russell Collins/Firefist da un trasporto carcerario. Ora è confermato che Delaney sarà nel cast del prossimo Deadpool 3, ma quale sarà il suo ruolo nella nuova avventura? Ryan Reynolds sembra entusiasta all'idea del ritorno di Delaney su Twitter dove ha scritto "SugarBear!!!!!" ripostando la notizia di Deadline.

L’arruolamento di Rob Delaney in Deadpool 2 In una famigerata scena del film Deadpool 2 la maggior parte della X-Force muore durante il paracadutismo da un aereo, e sopravvivono solo Deadpool, Domino (Zazie Beetz) e Peter. Dopo che quest’ultimo tenta di aiutare il compagno di squadra Zeitgeist a uscire da una cippatrice su cui è atterrato, viene colpito da una spruzzata di vomito acido che lo uccide. Alla fine del film, tuttavia, Deadpool usa il dispositivo per viaggiare nel tempo di Cable (Josh Brolin) per tornare a quel drammatico momento e salvare Peter. approfondimento Deadpool 3, Matthew Macfadyen nel cast della pellicola

Chi è Rob Delaney Nativo di Boston, Rob Delaney ha una lunga carriera comica ma ha recitato anche in progetti seri come The Hustle, Bombshell, Tom & Jerry, Home Sweet Home Alone, The Bubble e The School for Good and Evil del 2022. A breve lo vedremo nell'attesissimo Mission: Impossible - Dead Reckoning – Parte Uno, e in Argylle di Matthew Vaughn. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

Cosa sappiamo di Deadpool 3 Deadpool 3 è stato scritto da Rhett Reese e Paul Wernick da una bozza precedente del duo Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin di Bob's Burgers. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva precedentemente assicurato ai fan che rimarrà un film con rating R, proprio come i primi due film, il che lo renderebbe il primo film dello studio con tale classificazione. Servirà come primo film della serie di film di Deadpool ad essere distribuito dopo l'acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox. L'uscita è attualmente prevista per l'8 novembre 2024.

