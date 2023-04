È morto a 68 anni l'attore e sceneggiatore Giovanni Lombardo Radice

Noto col nome d'arte John Morghen, era una star del cinema horror ma aveva recitato anche in film d'autore di Maurizio Nicchetti e Roberto Faenza. Aveva avuto una parte anche in Gangs of New York di Scorsese

I suoi film più famosi

Nella sua carriera, Radice aveva avuto ruoli importanti soprattutto nel cinema di genere horror, recitando in film come Apocalypse domani, La casa sperduta nel parco, Paura nella città dei morti viventi e Cannibal Ferox. Non gli mancavano però ruoli in film d'autore e grandi successi come Honolulu Baby di Maurizio Nichetti, Prendimi l'anima di Roberto Faenza e Gangs of New York di Martin Scorsese.