Film stasera in TV da non perdere lunedì 10 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 10 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Diabolik: Ginko all’attacco!, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Sequel del film sul famoso ladro con Giacomo Giannotti, Miriam Leone, Valerio Mastrandrea e Monica Bellucci.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The Millionaire, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Danny Boyle dirige Dev Patel e Freida Pinto in una storia di riscatto e di amore.

I molti santi del New Jersey, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film prequel della nota serie tv “I Soprano”. Tony Soprano viene avvicinato al mondo del crimine da suo zio.

La passione di Cristo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Cruda rappresentazione di Mel Gibson degli ultimi giorni di Gesù, con Jim Caviezel.

Film commedia da vedere stasera in tv



Tolo tolo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Checco Zalone torna con la sua nuova commedia a tinte sociali. Inseguito dai creditori, un ragazzo fugge in Africa, dove però trova la guerra.

Lo stagista inaspettato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Robert De Niro e Anne Hathaway in una commedia. Un arzillo pensionato si propone come stagista per un sito di moda.

Film romantico da vedere stasera in tv



Ticket to Paradise, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

George Clooney e Julia Roberts in una commedia romantica. Un ex coppia di genitori separati cerca di far desistere la figlia dallo sposare un ragazzo a Bali.

Film di azione da vedere stasera in tv



Il giustiziere della notte, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Bruce Willis interpreta un chirurgo in cerca di vendetta dopo un attacco alla sua famiglia.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Animali fantastici – I segreti di Silente, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Eddie Redmayne, Jude Law e Mads Mikkelsen nel terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Cast Away, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tom Hanks in un cult. Un manager naufraga su un’isola deserta cercando di tornare a casa.

I programmi in chiaro



Sanremo 2023 – Tra palco e realtà, ore 21:25 su Rai 1

Gianni Morandi in un documentario backstage sull’ultimo Festival della Canzone Italiana.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, ore 21:20 su Rai 2

Elio Germano e Matilda De Angelis in un film sull’incredibile storia dell’Isola delle Rose.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Belle & Sebastien, ore 21:40 su Canale 5

La tenera amicizia tra un bambino e un cane nel film tratto dal romanzo di Cecile Aubry.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Il profumo del mosto selvatico, ore 21:15 su La7

Pellicola con Keanu Reeves e Giancarlo Giannini. Rifacimento del film italiano “Quattro passi tra le nuvole”.

Spider-Man: Far from home, ore 21:30 su TV8

Seconda avventura dello Spider-Man targato Marvel Studios, con Tom Holland e Jake Gyllenhaal.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.