È morto Michael Lerner, nominato agli Oscar per Barton Fink dei Coen

L’attore statunitense Michael Lerner , che ha recitato in film come Godzilla, Elf – Un elfo di nome Buddy e X-Men – Giorni di un futuro passato e che nel 1992 ha ricevuto una nomination agli Oscar come Miglior attore non protagonista per l’interpretazione del produttore cinematografico Jack Lipnick al fianco di John Turturro nella pellicola dei fratelli Coen Barton Fink – È successo a Hollywood, è morto sabato 8 aprile all’età di 81 anni . Come riportato da Variety l’attore Sam Lerner, nipote dell’artista, ha confermato la scomparsa dello zio in un post su Instagram: “ Abbiamo perso una leggenda la scorsa notte. È difficile trovare le parole per descrivere quanto fosse geniale mio zio Michael, e quanto mi abbia influenzato. Le sue storie mi hanno sempre ispirato e mi hanno fatto innamorare della recitazione. Era il ragazzo più interessante, più sicuro, talentuoso, e il fatto che fosse sangue del mio sangue mi farà sempre sentire speciale. Tutti quelli che lo conoscono sanno quanto fosse folle – nel migliore dei modi. Sono così fortunato per aver passato così tanto tempo con lui, e siamo tutti fortunati di poter continuare a guardare il suo lavoro per il resto del tempo. RIP Michael, goditi i tuoi infiniti sigari cubani, le tue comode poltrone e le maratone senza fine di film”.

VITA E CARRIERA

Nato il 22 giugno 1941 a Brooklyn, alla fine degli anni Sessanta Lerner ha lavorato presso l’American Conservatory Theater di San Francisco, punto di partenza della sua carriera a Hollywood. Tra gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta l'attore è apparso in numerose serie televisive, tra le quali La famiglia Brady (1969), M*A*S*H (1974), Agenzia Rockford (1974-1976), Starsky & Hutch (1975) e Hill Street giorno e notte (1983-1985), mentre nel 1970 ha recitato nel suo primo film, Il mondo di Alex, con Donald Sutherland. Tra i successivi ruoli cinematografici ricoperti da Lerner, anche quelli ne Il candidato (1972), Il postino suona sempre due volte (1981), Otto uomini fuori (1988) e Harlem Nights (1989), diretto da Eddie Murphy. La svolta nella carriera dell'attore è arrivata con Barton Fink – È successo a Hollywood (1991), film diretto dai fratelli Coen e valso a Lerner la candidatura agli Oscar come Miglior attore non protagonista. Per l'attore si è trattato della prima esperienza lavorativa con il duo registico, con il quale ha lavorato anche nella commedia esistenziale A Serious Man (2009). “Ho letto la sceneggiatura, e semplicemente capisci che è una buona scrittura. Era scritta brillantemente, e semplicemente lo sapevo. Ho recitato il monologo nel modo in cui volevo farlo e sono semplicemente uscito dalla stanza e questo è quanto. E Joel e Ethan erano seduti in un angolo ridendo e ridendo e tutto qua” ha raccontato Lerner del provino per Barton Fink. Tra i successivi titoli girati negli anni Novanta compaiono poi Gli strilloni (1992), Ho trovato un milione di dollari (1994), Fuga da Absolom (1994), Celebrity (1998), diretto da Woody Allen, e Godzilla (1998), diretto da Roland Emmerich. Negli anni Duemila Lerner ha recitato, tra le altre pellicole, nella commedia Elf – Un elfo di nome Buddy (2003) e in X-Men: Giorni di un futuro passato (2014), e in show televisivi come Law & Order: Unità vittime speciali (2003-2006), The Good Wife (2012) e Glee (2013-2014).