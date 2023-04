I Predoni, il cast del film con Bruce Willis e Dave Bautista

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Se vi piace l’azione I Predoni è un thriller adrenalinico e coinvolgente disponibile in streaming e stasera 7 Aprile su Italia 1 in prima serata, per la regia di Steven C. Miller. Al centro una storia che tiene con il fiato sospeso che ha inizio con una rapina a mano armata messa in atto da un gruppo di criminali che indossano una maschera a forma di teschio. Un cast stellare per un film ricco di scene d’azione, scontri corpo corpo, sparatorie e inseguimenti. Alle 21.20 potete vedere I Predoni per la durata di 107 minuti.