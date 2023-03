Mostra del Cinema di Venezia, alla Cavani il Leone d'oro alla carriera

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sono la regista Liliana Cavani e l'attore Tony Leung Chiu-wai i Leoni d'oro alla carriera della 80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (che si terrà dal 30 agosto al 9 settembre 2023). "Sono molto felice e grata alla Biennale di Venezia per questa sorpresa bellissima", ha la Cavani che si è fatta conoscere per la prima volta a Venezia nel 1965 con Philippe Pétain. Processo a Vichy, seguito dalla miniserie Francesco d'Assisi (1966), Galileo (1968), I cannibali (1970), Il gioco di Ripley ( Ripley's Game , 2002) e Clarisse (2012).

“Sono sopraffatto e onorato dalle notizie dalla Biennale di Venezia. Spero di celebrare questo premio con tutti i cineasti con cui ho lavorato. Questo premio è anche un tributo a tutti loro", ha detto Leung Chiu-wai, che in A City of Sadness (1989), Cyclo (1995) e Lust, Caution (2007) ha recitato in tre vincitori del Leone d'Oro, e nel 2001 ha vinto la Palma d'oro come miglior attore per In the Mood for Love, una delle sette collaborazioni con Kar-wai.