Vera, una clip tratta dal film con protagonista Vera Gemma.

Vera Gemma, la biografia

Figlia dell‘attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, Vera è cresciuta a Roma ai margini dei set cinematografici del padre, con il quale recitò da bambina nel film del 1978 Il grande attacco. Crescendo ha vissuto anche a Parigi e Los Angeles, dove ha lavorato anche come spogliarellista al locale The Body Shop. Dopo aver debuttato come attrice e autrice teatrale nei primi anni novanta, prende parte a diverse pellicole cinematografiche, fra cui La sindrome di Stendhal e Il cartaio, entrambi diretti da Dario Argento, Ovosodo di Paolo Virzì e Scarlet Diva di Asia Argento. In televisione partecipa alle serie televisive Linda e il brigadiere e Le ragazze di piazza di Spagna, e nel 2005 prende parte come concorrente al reality show Ritorno al presente, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Oltre alla recitazione, nel corso degli anni duemila sperimenta anche in altri campi artistici: nel 2006 collabora con il gruppo elettrico Distorsonic per il loro album di debutto Psychohaven; nel 2004 e nel 2007 è invece autrice di due libri: l‘autobiografico Le bambine cattive diventano cieche e il thriller Latin Lover. Nel 2009 dirige assieme ad Antonella Fulci Blues for Michael, cortometraggio tributo a Michael Jackson presentato al Sulmonacinema Film Festival. Nel 2013 è ideatrice, produttrice e regista di un documentario sulla vita e sulla carriera del padre intitolato Giuliano Gemma: un italiano nel mondo, presentato in anteprima al Festival internazionale del film di Roma. Negli anni successivi si dedica all‘arte circense, passione ereditata dal padre, viaggiando per l‘Italia e l‘Europa con l‘obiettivo di realizzare un documentario sul mondo del circo, rimasto inedito; lei stessa si esibisce come domatrice di tigri e leoni in diversi spettacoli in Russia, Ucraina e Bielorussia. Nel 2019 è assieme ad altri figli d‘arte tra i protagonisti del documentario diretto da Alfredo Lo Piero Figli del set, distribuito al cinema dal 16 ottobre. Dallo stesso anno è particolarmente attiva in televisione, partecipando a programmi televisivi per le reti Rai e Mediaset. Prende parte come concorrente, in coppia con Asia Argento, all‘ottava edizione del reality show Pechino Express, in onda dall‘11 gennaio 2020 su Rai 2, come elemento della coppia delle Figlie d‘arte; poi con il modello Gennaro Lillio, formando la coppia dei Sopravvissuti. Per la stessa rete, nell‘estate del 2020 è nel cast del game show Resta a casa e vinci, condotto da Costantino della Gherardesca, nel ruolo di esperta di seduzione. Dal 15 marzo al 26 aprile 2021 partecipa come concorrente alla quindicesima edizione del reality show L‘isola dei famosi, in onda su Canale 5. Nello stesso anno prende parte al secondo album di Asia Argento, Music From My Bed, pubblicato il 12 novembre, con i brani Triste serenata e Te possino (cover di un celebre brano di Gabriella Ferri del 1966). Nel 2022 è protagonista del film VERA, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel, in concorso nella sezione “Orizzonti” della 79ª Mostra internazionale d‘arte cinematografica di Venezia, per il quale vince il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile. A dicembre dello stesso anno torna a teatro prendendo parte come narratrice all‘opera rock di Francesco Maria Gallo Inferno - Opera Rock.