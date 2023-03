Film stasera in TV da non perdere sabato 18 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 18 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il caso Thomas Crawford, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Anthony Hopkins e Ryan Gosling in un thriller giudiziario. Un uomo si auto-accusa dell’omicidio della moglie per mettere in atto un piano diabolico.

1921 – Il mistero di Rookford, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Rebecca Hall è una scrittrice inglese che vuole smascherare un presunto inganno di una casa di spettri.



Film drammatico da vedere stasera in tv



Notte fantasma, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Edoardo Pesce in un noir ambientato a Roma. Un poliziotto sorprende un ragazzino a comprare dell’erba e lo costringe a trascorrere una notte in giro per la città a bordo della sua volante.



In darkness, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

In piena Seconda Guerra Mondiale un operaio aiuta gli ebrei a nascondersi nei cunicoli sotterranei.

Film commedia da vedere stasera in tv



Gli idoli delle donne, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Lillo & Greg e Corrado Guzzanti in una commedia. Dopo un grave incidente un playboy si ritrova trasfigurato e dovrà imparare nuove tecniche di seduzione.

Film romantico da vedere stasera in tv



Una rete di bugie, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Justin Long ed Evan Rachel Wood in una commedia romantica a sfondo social network.

Film di azione da vedere stasera in tv



John Wick, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Il film che ha rilanciato la carriera di Keanu Reeves. A un ex sicario ammazzano il cane: si vendicherà in modo sanguinolento.

Operazione U.N.C.L.E., ore 21:00 su Sky Cinema Action

Henry Cavill, Alicia Vikander e Armie Hammer in un film tratto da una nota serie tv degli anni ’60.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Superman Returns, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Brandon Routh, Kevin Spacey e Kate Bosworth in un film sull’Uomo d’Acciaio diretto da Bryan Singer.

Film western da vedere stasera in tv



Django, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Matthias Schoenaerts nella serie tv Sky Original ispirata al film di Sergio Corbucci. Un pistolero in cerca di vendetta combatte per una figlia che credeva perduta.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Madagascar 3: Ricercati in Europa, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo capitolo della saga di animazione della Dreamworks sugli animali più simpatici del cinema.

I programmi in chiaro



Il cantante mascherato, ore 21:25 su Rai 1

Nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci nel quale alcuni cantanti si esibiscono senza rendere nota la loro identità.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv creata da Dick Wolf con Sela Ward e Jeremy Sisto.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

Potere assoluto, ore 21:25 su Rete 4

Clint Eastwood nei panni di un giornalista che assist per caso al delitto dell’amante del presidente USA.

C’è posta per te, ore 21:20 su Canale 5

Maria De Filippi torna con C’è posta per te, format televisivo che aiuta il confronto tra persone tramite l’espediente della posta.

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:20 su Italia 1

Primo capitolo cinematografico dello spin-off di Harry Potter, con protagonista Eddie Redmayne.

Paradise Road, ore 21:15 su La7

Alcune donne prese in ostaggio dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale tentano di sopravvivere.

Mondiale F1, GP Arabia Saudita, qualifiche, ore 21:30 su TV8

Seconda tappa del Mondiale di quest’anno della Formula 1.

C’era una volta il West, ore 21:25 su Nove

Henry Fonda e Claudia Cardinale in uno dei capolavori del grande regista italiano Sergio Leone.