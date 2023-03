Era Ora, trama e cast del film in cui Edoardo Leo viaggia nel tempo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito Era Ora, il nuovo film Netflix con protagonista Edoardo Leo. Ha debuttato sulla piattaforma di streaming ieri, 16 marzo 2023, ed è disponibile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Si tratta di una commedia romantica molto particolare che vuole sottolineare il valore del tempo nella società contemporanea. Per farlo, fa viaggiare nel tempo l'attore romano protagonista.

L’intento di questa commedia non è solo fare divertire e intrattenere: l'obiettivo è anche quello di proporre al pubblico un nuovo spunto di riflessione, relativo al tempo che passa e soprattutto relativo al valore di quel tempo, un valore che tendiamo a capire sempre meno nella società di oggi.

Era Ora racconta la storia di un uomo attanagliato dall'ansia perché sembra che il tempo non gli basti mai. Soffre proprio di una sindrome che potremmo definire “la sindrome del bianconiglio”, per citare il celebre personaggio del romanzo di Lewis Carol e dei tanti suoi adattamenti cinematografici e televisivi. Come il coniglio bianco dietro cui andrà Alice, trovandosi poi incastrata nel Paese delle Meraviglie, anche il protagonista di Era Ora sembra correre all'impazzata di qua e di là con un orologio da taschino in mano che ticchetta inesorabilmente. “È tardi! È tardi!”, sembra sentirgli esclamare.



Il protagonista si ritroverà catapultato non in un Paese delle Meraviglie carroliano ma nel futuro, in un escamotage che verrebbe da definire più che altro “zemeckisiano” (per citare Robert Zemeckis e il suo Ritorno al futuro).

Era Ora è il remake dell'australiano Come Se non ci fosse un domani - Long Story Short. Lo trovate su Netflix.



Potete guardare il trailer del film Era Ora nel video che trovate in fondo a questo articolo, oppure in alto (in testa a questo pezzo).