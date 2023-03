La casa di produzione ha depositato in tribunale la richiesta di emissione di un mandato di comparizione per costringere Reddit a identificare i responsabili della divulgazione dei documenti relativi al film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, avvenuta sul canale subreddit r/MarvelStudiosSpoilers, ora chiuso, un mese prima della première. La Marvel ha presentato un'analoga richiesta anche a Google dopo che qualcuno avrebbe condiviso il documento su Google Docs

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La Marvel sta cercando di rintracciare l’identità di chi ha diffuso sul web le 63 pagine di un dialogo tratto dal film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, interpretato da Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors e uscito negli Stati Uniti il 17 febbraio, un mese prima della première. Come riportato da Variety una richiesta ufficiale, depositata venerdì 10 marzo per conto della Marvel presso il tribunale distrettuale federale della California, ha domandato l’emissione di un mandato di comparizione per costringere Reddit a identificare la persona o il gruppo responsabile della divulgazione dei documenti nel canale subreddit r/MarvelStudiosSpoilers, ora chiuso, intorno al 20 gennaio scorso. La casa di produzione ha richiesto “tutte le informazioni identificative per l’utente u/MSSmods” e di “qualsiasi altro utente responsabile della pubblicazione, della modifica e/o della manutenzione del contenuto” disponibile sul subreddit nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 febbraio. La richiesta di citazione della Marvel è stata depositata ai sensi del Digital Millennium Copyright Act degli Stati Uniti. Un portavoce di Reddit, raggiunto per un commento, ha rifiutato di rivelare l’intenzione della società di ottemperare o meno alla richiesta di informazioni fatta dalla Marvel. “Reddit si impegna a proteggere la privacy dei nostri utenti. Disponiamo di processi rigorosi per valutare le richieste legali e obiettare quando appropriato”.