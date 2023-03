Film stasera in TV da non perdere domenica 12 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 12 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film western da vedere stasera in tv



The last son, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Sam Worthington e Machine Gun Kelly in un western. Un fuorilegge deve uccidere il figlio per evitare l’avversarsi di una profezia.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La donna che canta, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Uno dei primissimi film di Denis Villeneuve. Dopo la morte della madre, due gemelli canadesi partono per Beirut per ritrovare un padre e un fratello mai conosciuti.

Film commedia da vedere stasera in tv



Siccità, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Grande cast corale nel nuovo film di Paolo Virzì. In una Roma in cui non piove da anni si incrociano i destini di svariati individui.

Fratelli unici, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Raoul Bova e Luca Argentero in una commedia. Dopo aver perso la memoria, un uomo sconvolge la vita del fratello medico.

Film romantico da vedere stasera in tv



Il fidanzato di mia sorella, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba in una commedia. Un professore donnaiolo si innamora della sorella della sua fidanzata.

Film di azione da vedere stasera in tv



Attacco al potere – Olympus has fallen, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart in un action nel quale un agente della CIA deve salvare il presidente degli USA.

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Secondo film di Spider-Man a regia di Mark Webb, con Andrew Garfield, Emma Stone e Jamie Foxx.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel live action del film con Megan Fox. L’alieno Krang vuole conquistare il mondo.

Film thriller da vedere stasera in tv



La tela dell’assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ashley Judd, Samuel L. Jackson e Andy Garcia. Una detective scopre che le vittime di un serial killer sono tutti uomini con cui ha avuto una relazione.

Film musical da vedere stasera in tv



La febbre del sabato sera, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

John Travolta in un cult scandito dalla colonna sonora dei Bee Gees. Il commesso Tony Manero cerca il suo riscatto sociale nelle discoteche del sabato sera.

Film biografico da vedere stasera in tv



King Richard – Una famiglia vincente, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Biopic su Richard Williams, padre delle famose tenniste, con Will Smith premiato per l’Oscar per il ruolo.

King Richard – Una famiglia vincente, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

I programmi in chiaro



Resta con me, ore 21:25 su Rai 1

Francesco Arca in una serie tv. Un vice questore deve combattere il crimine e riconquistare sua moglie.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Varietà condotto da Gerry Scotti in cui si esibiscono atleti che competono per il Guinness dei primati.

Le Iene presentano: Inside, ore 20:30 su Italia 1

Nuovo spazio dedicato a la redazione de Le Iene per approfondire nel dettaglio alcuni temi.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Coda – I segni del cuore, ore 21:30 su TV8

Una ragazza udente in mezzo a una famiglia di sordomuti sogna un futuro nel mondo del canto.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove

Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.