8 marzo Festa della Donna, tutti i film da vedere oggi su Sky

In occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna , mercoledì 8 marzo Sky Cinema Due propone una maratona composta da 10 pellicole che meglio descrivono le varie sfumature del mondo femminile e le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute. I lungometraggi sono disponibile anche On Demand

Il cinema ha spesso raccontato storie di donne forti, fragili, determinate, coraggiose, imprevedibili e stoiche. In occasione della Festa della Donna che, come ogni anno, si celebra l’8 Marzo , Sky ha selezionato dieci titoli che in un modo o nell’altro invitano a vivere un’avventura coinvolgente ed emotivamente importante al fianco dei loro personaggi femminili ricchi di sfumature, ispiranti e magnetici. Dalle 6.00 di mercoledì 8 Marzo su Sky Cinema Due manda in onda i film selezionati nella Collezione Giornata Internazionale della Donna disponibili on demand dal 3 Marzo 2023. Una vera e propria maratona per vivere dieci storie che descrivono le varie sfumature del mondo femminile e le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute nel corso degli anni.

La star di Bridgerton, Phoebe Dynevor , è la protagonista di questo biopic diretto da Claire McCarthy che racconta la storia di Clarice Cliff, la famosa ceramista del Novecento che si distinse all’epoca per la sua personalità e i suoi traguardi professionali. Vivace e rivoluzionaria, classe 1899, Clarice veniva da una famiglia operaia di Tunstall, orfana di padre. Cresciuta con la mamma e la sorella minore inizia a lavorare in fabbrica da adolescente e giorno dopo giorno prende confidenza con le ceramiche sviluppando un particolare talento con idee innovative di forme e colori. Corre dei rischi e inventa lo stile “Bizarre” nel 1927, fino ad affermarsi come una delle esponenti più famose dell’Art Decò. Una storia ispirante ed educativa sulla potenza della perseveranza. Credere in un sogno e raggiungere l’obiettivo anche se sei una donna del Novecento.

BIG EYES

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

Film del 2014 diretto da Tim Burton, Big Eyes ritrova Amy Adams e Christoph Waltz protagonisti di una storia vera ambientata nel mondo dell’arte. Margaret Ulbrich è una donna forte e anticonvenzionale che dipinge personaggi con occhi giganteschi. All’inizio del film lascia il marito e si trasferisce a San Francisco con la figlia, una scelta coraggiosa negli anni Sessanta. Lì incontra Walter Keane, un presunto artista e intenditore di arte che nota il suo lavoro e comincia a corteggiarla. Dopo breve tempo i due si sposano, ma Margaret non immagina che l’uomo sia solo un arrivista e un bugiardo che vuole usarla per raggiungere il successo. Keane racconta alla stampa che è lui l’autore di quei quadri così insoliti e originali, e lasciamo a voi scoprire come va a finire.

IL MATRIMONIO DI ROSA

Questo film spagnolo del 2020 è diretto da Icìar Bollain e ambientato a Valencia. Rosa, interpretata da Candela Peña, è una donna di 45 anni che tira le somme della sua vita e pensa di non aver fatto abbastanza per lei. Si è spesso sacrificata per gli altri, ma è arrivato il tempo di cambiare rotta e non dedicare tutto il suo tempo alla sua famiglia disfunzionale. Decide di sposarsi, ma tiene segreta l’identità dell’uomo prescelto, così i parenti incuriositi cominciano a indagare. Piano piano arriveranno a scoprire la verità. Il Matrimonio di Rosa è una commedia che ha vinto 2 premi Goya nel 2021 per la miglior attrice non protagonista e la miglior canzone.

CHANGELING

Nel 2008 Angelina Jolie recita in Changeling, il commovente e drammatico film di Clint Eastwood che racconta la storia di una madre nubile che vive con il figlio a Los Angeles. Walter ha nove anni e la mamma lavora come centralinista in una società telefonica. Vivono in periferia, fino a quando Christine rientrando a casa, si rende conto che il figlio è scomparso nel nulla. Denuncia l’accaduto, ma passano dei mesi senza alcuna notizia di Walter. La donna non perde mai la speranza e un giorno la polizia le dice di averlo trovato, ma lei non è convinta che sia lui. Lo porta a casa con lei e lo studia con attenzione, giorno per giorno, ma è sicura che quel bambino non è suo figlio e vuole che le autorità riprendano le ricerche.

A MANO DISARMATA

Claudio Bonivento dirige nel 2019 A Mano Disarmata, un dramma con Claudia Gerini e Rodolfo Laganà nei ruoli principali. Claudia Gerini è Federica Angeli, la giornalista della Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta per le numerose minacce mafiose ricevute dopo la sua inchiesta sulla criminalità organizzata di Ostia, a Roma. Angeli lavora come cronista per molti anni, in nome della giustizia e della verità, e come altre sue colleghe con tali ideali, corre dei seri rischi. Questo film racconta i vari momenti della sua lotta, tra la vita privata di madre e moglie, e la professione impegnativa e stressante tra coraggio e paura che la accompagnano quotidianamente.

THE WIFE – VIVERE NELL’OMBRA

Diretto da Björn Runge, The Wife - Vivere nell’Ombra racconta la storia di Joan Castleman, interpretata da una favolosa Glenn Close, una donna molto bella a cui il marito Joe, Jonathan Pryce, ruba delle opere di sua proprietà. Per amore lei si mette da parte e assiste al successo dell’uomo che vive nella menzogna, sopportando le sue bugie e i numerosi tradimenti, fino al momento in cui decide che non può più stare al gioco e deve ribellarsi. Così Joan decide di riprendersi quello che è suo e il film si concentra sulla sua lotta emozionante in nome di una emancipazione femminile per sottolineare la grandezza di tutte le donne.

PHILOMENA

Stephen Frears firma questa commedia delicata ed emozionante con Judi Dench e Steve Coogan. Philomena Lee è una donna irlandese che resta incinta nel 1952 quando è solo un adolescente. Viene pertanto ripudiata dalla famiglia e spedita in un convento a Roscrea. Quando dà alla luce suo figlio Anthony può vederlo solo un’ora al giorno, ma quando il bambino compie tre anni viene portato via e dato in adozione a una coppia di americani. Per molto tempo la donna prova a rintracciarlo senza successo, e non smette mai di pensare a lui, andando avanti con la sua vita. Un giorno incontra un giornalista di nome Martin per caso e gli racconta la sua storia. L’uomo, commosso dalla sua storia, decide di aiutarla a ritrovare suo figlio e così i due intraprendono un viaggio intimo, coinvolgente ed emotivo che porta a galla verità, nel bene e nel male.

SUFFRAGETTE

Sarah Gravon dirige nel 2015 questo film con un cast corale al femminile ambientato nella Londra dei primi anni del Novecento. Carey Mulligan, Elena Bonham Carter, Anne-Marie Duff, Meryl Streep e Brendan Gleeson sono solo una parte dei personaggi che arricchiscono questa opera ispirata a fatti realmente accaduti. Siamo nel 1912 quando una giovane donna dell’East End londinese resta affascinata dall’opera delle suffragette che sfilano per le vie della città e protestano per ottenere dei diritti. Lei ha sempre lavorato in una lavanderia, sopportando gli insulti e le angherie del suo capo, ma decide di ribellarsi e alzare la voce. Il film si concentra sulla lotta del movimento delle suffragette dietro le quinte e in piazza, fino alla conquista di diritti per la condizione lavorativa davanti alla Camera dei Comuni. Donne con coraggio da vedere e una forza d’animo invidiabile che marciano per i propri ideali, nonostante la strada sia irta di ostacoli e sofferenza.

JOY

Jennifer Lawrence è Joy nel film del 2015 di David O. Russell. Una sorta di Cenerentola moderna intelligente e furba che diventa una delle più grandi imprenditrici d’America inventando il mocio. Questo biopic ruota intorno alla storia di Joy Mangano, una donna che, dopo una serie di umiliazioni, delusioni e una famiglia problematica, decide di dare una svolta e cambiare le cose. La sua ambizione e la passione per le invenzioni, la portano al lancio del Miracle Mop, uno strumento per le pulizie casalinghe che cattura l’attenzione del mercato e la lancia nel mondo degli affari.

WE WANT SEX

Nigel Cole dirige We Want Sex per raccontare sullo schermo lo sciopero delle operaie londinesi verso la fine degli anni Sessanta. Nel quartiere di Dagenham molte donne lavorano in una fabbrica Ford. Passano ore alla macchina da cucire per realizzare la tappezzeria degli interni delle automobili, ma sono stanche del salario minimo e delle condizioni di lavoro. Così un giorno decidono di farsi sentire, guidate e incoraggiate dalla collega Rita O’Graby, interpretata da Sally Hawkins. Al suo fianco il sindacalista Albert Passingham, interpretato da Bob Hoskins, che la aiuta a organizzare vari scioperi per protestare contro la discriminazione sessuale e la disparità salariale.