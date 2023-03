La 30ª edizione della manifestazione dedicata alla promozione del cinema a regia femminile e la riflessione sui temi della contemporaneità, in particolare legata al mondo e alla creatività artistica delle donne, si svolgerà a Milano dal 10 al 18 marzo. La madrina è Donatella Finocchiaro, tra gli ospiti Roberta Torre, Michela Andreozzi e Rocío Muñoz Morales Condividi

Torna, giunto alla sua 30ª edizione, Sguardi Altrove Film Festival, la manifestazione dedicata alla promozione del cinema a regia femminile e le riflessioni sui temi della contemporaneità, in particolare legata al mondo e alla creatività artistica delle donne. Otto giorni a Milano, dal 10 al 18 marzo, tra incontri, masterclass, performance e proiezioni. Oltre 70 titoli, suddivisi in 9 sezioni di cui tre competitive, due internazionali, Nuovi Sguardi e Sguardi (S)confinati dedicati rispettivamente ai lungometraggi e ai cortometraggi, e una, #FrameItalia, dedicata al cinema italiano indipendente. Ma anche retrospettive e omaggi, come quello al cinema spagnolo contemporaneo, in collaborazione con il festival Cine por Mujeres di Madrid. Madrina di questa edizione sarà l’attrice e regista Donatella Finocchiaro. Al festival incontrerà la regista che l’ha portata al successo con il film Angela, Roberta Torre, uno degli ospiti d’onore della manifestazione, protagonista di un incontro con il pubblico. Insieme a loro, tra le partecipazioni annunciate, Rocío Muñoz Morales, la regista e montatrice Esmeralda Calabria, un omaggio alla regista austrica Marie Kreutzer e Michela Andreozzi, che presenterà sul grande schermo il suo ultimo film, Una gran voglia di vivere. Da non perdere giovedì 9 marzo l'evento speciale di pre-apertura del Festiva. Al cinema Arlecchino di Milano alle 21:15 verrà proiettato in anteprima il lungometraggio Educazione Fisica. Presenti in sala il regista del film Stefano Cipani, gli attori Giovanna Mezzogiorno, Claudio Santamaria, Sergio Rubini, la direttrice artistica di Sguardi Altrove Patrizia Rappazzo e la giornalista Barbara Tarricone Hamilton.

Sguardi Altrove Film Festival, il temi dell'edizione 2023 approfondimento (Im)Perfetti criminali, l'intervista a Rocío Muñoz Morales La 30ª edizione di Sguardi Altrove Film Festival verterà sui temi della sostenibilità ambientale, diritti umani, inclusion e diversity. Riflessioni sulle emergenze climatiche e umanitarie attuali portano a due focus centrali della manifestazione, l’acqua, con la sua mancanza e il contrasto tra siccità prolungate e frequenti inondazioni, con la retrospettiva Immersioni e un panel dedicato, in collaborazione con Statale di Milano. Poi la Rivoluzione delle donne iraniane, con un omaggio alla regista Firouzeh Khosrovani, arrestata a maggio e in attesa di condanna. Particolare attenzione anche all’orientamento alle professionalità e alle imprese, al femminile nel settore audiovisivo, con giornate di formazione, in collaborazione con le Università Iulm e Cattolica.

Le parole diella direttrice artistica Patrizia Rappazzo approfondimento "Una gran voglia di vivere", l’intervista a Michela Andreozzi. VIDEO La direttrice artistica di Sguardi Altrove, Patrizia Rappazzo, ha così commentato questa nuova edizione: “Il festival oggi rappresenta un appuntamento importante con il cinema internazionale diretto dalle donne. Un traguardo raggiunto con difficoltà per la diffidenza, da parte delle istituzioni e dei potenziali sponsor, nei confronti di una manifestazione che negli anni ha dovuto superare numerosi pregiudizi e stereotipi per la consueta attenzione rivolta al mondo femminile. Oggi il tema dei diritti delle donne è in tutte le agende politiche e culturali, ma le donne subiscono ancora giornalmente violenza in famiglia, molestie e discriminazioni sul lavoro. Poco è ancora cambiato. Ma la consapevolezza che la strada da percorrere sia ancora questa, si impone con fermezza dopo 30 anni di lavoro, di fatica e di successo”

CONCORSO INTERNAZIONALE NUOVI SGUARDI approfondimento Sguardi Altrove Fim Festival, il programma della 29.ma edizione Concorso internazionale lungometraggi e documentari a regia femminile Premio Cinema Donna - Giuria Nuovi Sguardi Premio Women in Film, TV & Media Italia Premio Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti GRAND MARIN / WOMEN AT SEA Dinara Drukakova Francia, 2022, 84’ - Fiction ANTEPRIMA ITALIANA Loco Films Lili abbandona tutto per realizzare il suo sogno: pescare nei mari del Nord. Convince il capitano di un peschereccio a unirsi all'equipaggio. Nascosta dietro un aspetto fragile c'è una volontà d'acciaio, e coraggio e determinazione alla fine conquistano il loro rispetto. Adottata in questo mondo di individui spesso sfortunati, Lili conquisterà il suo diritto a vivere in modo diverso, libera. Film d'esordio. LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS Laura Baumeister Nicaragua/ Mexico/ Netherlands/ Germany/ France /Norway/Spain, 2022, 91’ - Fiction ANTEPRIMA BFF Sales In una discarica del Nicaragua vive María, una ragazza unica e fantasiosa, con la madre Lilibeth, una mandria di cani e cuccioli da vendere. Quando María li avvelena per errore, Lilibeth la lascia in una fabbrica di riciclaggio, costretta a lavorare con altri bambini. La punizione le provoca una grande solitudine che presto si trasforma in rabbia. María imparerà a usare i sogni per affrontare l'abbandono di sua madre. ANIMA - DIE KLEIDER MEINES VATERS Uli Decker Germania, 2022, 94’ - Documentario ANTEPRIMA ITALIANA Ulises Film La piccola Uli vuole diventare un pirata o il papa, ma in nessun caso vuole inserirsi negli stereotipi di ruolo della sua città natale bavarese. Dopo la morte di suo padre, sua madre le consegna la sua scatola "segreta" come eredità. Il contenuto cambia improvvisamente la sua visione del padre, di sé stessa, della sua famiglia e della società in cui è cresciuta. Una storia di segreti di famiglia, questioni di genere e turbolenze amorose, raccontate come montagne russe da cavalcare attraverso immagini animate e documentaristiche. SONNE Kurdwin Ayub Austria, 2022, 86’ - Fiction ANTEPRIMA ITALIANA Cercamon Tre ragazze di Vienna twerkano in hijab e cantano una canzone pop. Un video su YouTube le rende famose, soprattutto tra i musulmani curdi. Yesmin, l'unica curda, prende le distanze dalla sua cultura. Nati e Bella invece ne sono affascinate. Quando le ragazze incontrano due giovani patrioti curdi, la situazione rischia di aggravarsi. Un film su giovani donne ribelli intrappolate tra i social media e la scoperta di sé. ALIS Clare Weiskopf, Nicolas Van Hemelryck Romania/Colombia, 2022, 84’ - Documentario ANTEPRIMA ITALIANA Latido Film In un rifugio colombiano, i registi Nicolas van Hemelryck e Clare Weiskopf chiedono a delle giovani donne di immaginare la storia di una compagna immaginaria, Alis. Come loro, la storia di Alis inizia nelle spietate strade di Bogotà e diventa la loro tela bianca su cui proiettare il proprio passato. I registi mostrano la perseveranza delle ragazze nel rompere il ciclo della violenza e abbracciare un nuovo futuro. ÉCLAIREUSES Chiara Marotta Italia, 2021, 68’ - Documentario ANTEPRIMA ITALIANA Marie e Juliette hanno lasciato il loro lavoro di insegnanti per aprire La Petite Ecole a Bruxelles, dove i bambini, senza istruzione ed esiliati, sono i benvenuti. Tralasciando l'apprendimento formale, permettono loro di essere di nuovo bambini prima di affrontare la scuola. Questo film ci guida attraverso i loro sforzi e ci costringe a vedere il sistema scolastico come un possibile oppressore che colpisce tutti noi. MIZRAHIM, LES OUBLIÉS DE LA TERRE PROMISE Michale Boganim, Francia e Israele, 2022 93’ - Documentario ANTEPRIMA ITALIANA Mizrahim è il nome che gli israeliani danno agli ebrei venuti da Nord Africa e Medio Oriente, discriminati e considerati cittadini di seconda categoria. Negli anni ‘70 un movimento di rivolta emerge per i loro diritti. Dopo il lutto di suo padre, ex membro del movimento, Michale parte e incontra diverse generazioni di Mizrahim. Sotto forma di road-movie, il film affronta le questioni dell’esilio e della trasmissione. FRANCESCA Y L'AMOR Alba Sotorra Spagna/ Italia, 85' - Documentario ANTEPRIMA ITALIANA Per Francesca la vita è come l’arte: libertà, sperimentazione e gioco. Quando sua figlia va via, si ritrova in una strana e inedita indipendenza e, incoraggiata dalle sue amiche, si apre un profilo su Tinder. Francesca e l'Amore racconta la ribellione di una donna che non vuole conformarsi alle aspettative della società, la sfida di invecchiare, il potere dell'arte e la natura caleidoscopica dell'Amore in maiuscolo. ZUHAL Nazli Elif Durlu Germania/Turchia, 2020, 88’ - Fiction ANTEPRIMA Urban Sales/Reservoir Docs Zuhal è una donna con un bel lavoro, una bella casa e una lunga relazione. Ma la sua vita cambia quando, una notte, sente un gatto miagolare. A causa del miagolio, che crede provenga da un appartamento, è costretta a comunicare coi suoi vicini, che evita di proposito. Tuttavia nessuno le crede. Al suo debutto, Nazlı Elif Durlu racconta la storia di una forte protagonista femminile con dark humour e personaggi vivaci. CERDITA Carlota Martínez-Pereda Spagna, 2022, 99' - Fiction ANTEPRIMA IWonder Sara è una ragazza adolescente in sovrappeso, che vive nell’ombra di una cerchia di ragazze popolari in vacanza nel suo villaggio. Neanche Claudia, la sua amica d’infanzia, la difende quando viene presa in giro alla piscina locale dinanzi a uno sconosciuto. I suoi abiti vengono rubati, e Sara deve arrivare a casa indossando solo il suo costume da bagno. Il lungo cammino verso casa segnerà il resto della sua vita.

CONCORSO INTERNAZIONALE SGUARDI (S)CONFINATI Concorso internazionale cortometraggi e documentari a regia femminile Premio Talent Under 35 Premio Giuria Giovani – Studenti di Alte Scuole ALMED Università Cattolica del Sacro Cuore ALBERTINE, WHERE ARE YOU? Maria Guidone Italia, 2022, 20’ - Fiction ANTEPRIMA Albertine è il personaggio più nominato della Recherche du temps perdu, ma anche quello più sconosciuto. Alcuni critici hanno visto in Albertine la trasfigurazione letteraria di Alfred, un giovane di cui l’autore fu a lungo innamorato. Una storia d’amore contemporanea, in cui Marcel, Albertine e Alfred vivono l’amore come un interrogativo eterno, in cui il cuore delle cose non può essere catturato, ma solo intravisto. NATÍA Roberta Spagnuolo Italia, 2020, 9’ 50' - Fiction ANTEPRIMA La delicata vita di due bambini è indissolubilmente legata da un filo sottile e invisibile. Tutto ruota intorno alla possibilità che l’uno ha dato all'altro. Darb'oħra / ANOTHER TIME Sarah Zammit Malta, 2022, 13’ 33'' - Fiction ANTEPRIMA ITALIANA Ben, un giovane ragazzo dotato di una mente molto curiosa, scopre un piccolo negozio di giocattoli nel cuore di un villaggio maltese. Intrigato dal suo potenziale misterioso, entra dentro. Fra i tesori meccanici e realizzati in legno, l’attenzione di Ben viene richiamata da un oggetto nascosto in una delle mensole. Sopraffatto dalla sua curiosità, Ben scopre quello che non avrebbe mai immaginato e che lo porterà in un viaggio alla scoperta dei misteri del tempo e dello spazio. DEAR WARD Marwa El Sharkawi Egitto, 2022, 11’ 12'' - Fiction ANTEPRIMA Il doloroso ricordo della circoncisione rimane nella memoria di una giovane donna egiziana nella sua prima notte di nozze. Il film è un montaggio intermittente tra presente, passato e ciò che accade nella mente della ragazza. Una registrazione della vera storia di una ragazza che racconta la sua amara esperienza con la circoncisione, uno dei crimini più violenti commessi contro le donne nel mondo arabo. BITCH Oleg Sirotkin Russia, 2022 18' 29'' - Fiction ANTEPRIMA MONDIALE Una madre sta aspettando che la figlia teenager torni a casa. Sente delle urla di aiuto nel giardino. Porta un drogato sconosciuto a casa. Qualcuno lo picchia violentemente. Lei non ha la minima idea di chi sia lui… ABOVE THE CITY Malika Mukhamejan Kazakhstan, 2021, 30’ - Fiction ANTEPRIMA Aidana, timida e chiusa, è cresciuta in una famiglia tradizionale kazaka. Il passaggio a una nuova scuola cambia gradualmente la sua vita e capisce sempre più ciò che vuole per sé stessa. E l'amicizia con la sua compagna di classe Jenya rivela un nuovo lato di Aidana che prima non sospettava. LES HUITRES Maia Descamps BELGIO, 2022, 23’ 30'' - Fiction ANTEPRIMA ITALIANA A un addio al nubilato, Charlotte, 30 anni, si riunisce con vecchi amici che non vede da molto tempo. L'eccitazione della festa è caratterizzata da timori e avvisaglie. Charlotte ha un segreto che ha dolorosamente tenuto per sé. Le bocche rimangono chiuse come le ostriche che le donne sono impegnate ad aprire. Ma mentre i gusci si frantumano e le mani vengono lacerate, la verità viene a galla. SAVING KOLOBOK Zhanna Shmakova Russia, 2022, 10’ 01'' - Fiction ANTEPRIMA Il regista teatrale Kolobok è accusato di aver messo in scena uno spettacolo di protesta in un teatro per bambini. Il maggiore cerca di trattenerlo durante lo spettacolo, ma lui e altri agenti di polizia sono costretti a indossare maschere da coniglietto per salire sul palco. Kolobok fa cantare e ballare la polizia fino a quando la sua ragazza appare sul palco, e si rivela essere l’iniziatrice delle accuse. WARSHA Malika Mukhamejan Kazakhstan, 2021, 30’ - Fiction ANTEPRIMA Mohammad è un gruista che lavora a Beirut. Una mattina si offre volontario per affrontare una delle gru più alte e notoriamente più pericolose del Libano. Lontano dagli occhi di tutti, è in grado di vivere la sua passione segreta e trovare la libertà. TRIA – DEL SENTIMENTO DEL TRADIRE Giulia Grandinetti Italia, 2022, 17’ - Fiction ANTEPRIMA In una Roma distopica, viene applicata una legge che non consente alle famiglie immigrate di avere più di tre figli. Se si aspetta un quarto figlio, lui o lei deve nascere, ma uno di loro deve poi essere ucciso, dando alle femmine la priorità per il sacrificio. Zoe, Iris e Clio sono tre sorelle, ma una di loro verrà presto uccisa... A SHARED PATH / MASIRE MOSHTARAK Negar Naghavi Iran, 2022, 15’ - Fiction ANTEPRIMA Due bambini afghani intraprendono un difficile viaggio in autobus e comprendono di condividere lo stesso percorso. KA ME KALU Flonja Kodheli Belgio, 2022, 28' 13'' - FICTION Anteprima italiana Stela, dall’Albania, torna a casa di sua madre a Bruxelles per il funerale di sua nonna. Si accorge improvvisamente che sua madre è dominata dalla paura piuttosto che dal dolore. Il suo comportamento sembra confuso, assurdo e persino, a volte, paranoico. Il trauma che riemerge dal passato invade le loro vite.

VETRINA ITALIANA #FRAMEITALIA approfondimento Marcel!, trailer del film di Jasmine Trinca presentato a Cannes Vetrina italiana dedicata a lungometraggi, documentari e cortometraggi a regia sia femminile che maschile Premio del Pubblico Premio Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani EVELYNE TRA LE NUVOLE Anna Di Francisca Italia, 2022, 95’ - Fiction ANTEPRIMA Orange Film Sofia vive in un casale ai piedi della Pietra di Bismantova, dove persino la parola internet suona sconosciuta. Gestisce un agriturismo che si occupa di mucche, erbe e latte con cui produce un ottimo Parmigiano. Ma quel luogo è ideale per collocare un ripetitore telefonico che porterà il progresso in tutta la zona. Come far convivere natura e silenzi con la tecnologia in grado di migliorare la nostra vita? ROSA. IL CANTO DELLE SIRENE Isabella Ragonese Italia, 2022, 52’ - Documentario ANTEPRIMA Sky Arte Documentario sulla più importante cantastorie siciliana, Rosa Balistreri, raccontata attraverso le parole di un gruppo di donne siciliane le cui esperienze ricordano quelle di Rosa. Attraverso la regia di Isabella Ragonese, attrice palermitana qui alla sua opera prima, si tornerà alle origini di Rosa Balistreri, sottolineando quanto la sua figura sia stata importante nel preservare la tradizione della terra siciliana. PARLATE A BASSA VOCE Esmeralda Calabria Italia, 2022, 81’ - Documentario ANTEPRIMA Satine Film Documentario che racconta l'Albania, uno dei paesi ex comunisti d'Europa tra i più impenetrabili. La memoria e il suo peso si destreggiano tra i trent'anni dalla caduta del regime e l'attualità del mondo odierno, due aspetti con cui tutti i protagonisti di questo film convivono e ne dimostrano le contraddizioni. Un passato che mette in risalto le fragilità e le ambiguità della giovane democrazia albanese. THE MATCHMAKER Benedetta Argentieri Italia, 2022, 90' - Documentario ANTEPRIMA Fandango Film l film è un documentario sulla figura di Tooba Gondal, una delle più famose jihadiste britanniche. L’intervista offre un’interessante riflessione sul pregiudizio sessista e tipicamente occidentale che vede le donne della Jihad solo come accessori e non come soggetti attivi, e sulla guerra santa islamica dal punto di vista delle donne che hanno fatto parte del califfato, combattenti e carnefici esse stesse. KRISTOS, L'ULTIMO BAMBINO Giulia Amati Italia, 2022, 90' - Documentario ANTEPRIMA Blink Blink Production Dei trenta abitanti di Arki, un’isola battuta dal vento, Kristos è l'ultimo bambino e studente rimasto. Per terminare la scuola dell’obbligo dovrebbe trasferirsi in un’isola più grande. La sua famiglia però non può permetterselo e suo padre vuole che diventi un pastore come i suoi fratelli. La maestra è determinata a trovare un modo per farlo studiare. Kristos rimarrà sull'isola o la lascerà per continuare gli studi? INTRECCI Maria Barbara Massimilla Italia, 2021, 11' 55’’ - Documentario ANTEPRIMA Dal gioco che unisce quattro donne di diversi continenti si materializza la fantasia di un possibile incontro. Per accogliere l’intreccio tra culture diverse l’ambiente museale partecipa attivamente, si anima, si iscrivono nuove tracce di vita nella storia del luogo. Sospese nel crocevia tra passato e presente le quattro donne sfidano la caducità del tempo immergendosi nella bellezza del museo che le ospita, facendo nascere nuove forme di convivenza. MARCEL! Jasmine Trinca - Fiction Italia, 2022, 93' Vision Distribution Una bambina ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane. Un evento imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e svelando loro, oltre ogni dolore, le vie grandi e segrete dell’amore.