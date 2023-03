La casa dei fantasmi, il teaser trailer del film Disney

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il teaser trailer ufficiale del film La casa dei fantasmi, l'attesissima pellicola tratta dalla celebre attrazione Disney.

Il film uscirà il prossimo 28 luglio e sarà diretto dal creatore di Dear White People, Justin Simien.

Il cast è davvero stellare: Danny DeVito, Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish e Owen Wilson sono gli interpreti principali, affiancati inoltre da altre stelle del calibro di Dan Levy, Winona Ryder, Hasan Minhaj, Jared Leto e Jamie Lee Curtis.



La casa dei fantasmi racconta la storia di una dottoressa interpretata da Rosario Dawson e di suo figlio di nove anni (impersonato dal giovanissimo Chase Dillon). Madre e figlio stanno cercando di iniziare una nuova vita, così si trasferiscono in una villa che si trova a New Orleans, un'abitazione che stranamente è a buon mercato. Scopriranno che dietro al prezzo conveniente si cela un terribile segreto...

Disperati per la situazione assurda da cui non sanno come uscire, decidono di contattare un prete (interpretato da Owen Wilson), il quale a sua volta chiederà aiuto a uno scienziato vedovo che è diventato un esperto di paranormale (LaKeith Stanfield), a una sensitiva francese (Tiffany Haddish) e a uno storico assai irascibile (Danny De Vito).



Le premesse per un film che sbancherà i botteghini ci sono tutte, quindi non resta che aspettare l'uscita della pellicola, in arrivo la prossima estate.



Potete guardare il teaser trailer ufficiale del film di Disney La casa dei fantasmi nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.