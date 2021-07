La casa dei fantasmi, il cast del nuovo film Disney

Due gli attori in trattativa per il ruolo da protagonisti di questo nuovo film ispirato a una delle più famose attrazioni di Disneyland

Proseguono i lavori di produzione di un nuovo adattamento de “La casa dei fantasmi”, film la cui trama trae ispirazione dalla celeberrima attrazione di Disneyland . Non è la prima volta che ci si avvina a questo progetto negli anni Duemila. Basti tornare indietro con la memoria al 2003, quando Eddie Murphy venne scelto come protagonista dell’adattamento. Al tempo il regista scelto fu Rob Minkoff, mentre stavolta dietro la macchina da presa ci sarà Justin Simien , ben noto per la serie “Dear White People”.

La casa dei fantasmi, cosa sappiamo

Il primo adattamento, con protagonista Eddie Murphy, risale al 2003, come detto, stesso anno in cui è giunto al cinema il primo capitolo di “Pirati dei Caraibi”. Il franchise piratesco è a propria volta ispirato a una famosa attrazione di Disneyland.

La voglia di sfruttare amati elementi del parco per creare pellicole per tutta la famiglia è ancora viva in casa Disney, questo è certo. Stando a quanto riportato da Deadline, si starebbero facendo passi in avanti per quanto riguarda la composizione del cast del film.

Vi sarebbe una trattativa avviata con due attori per i ruoli da protagonisti. Il primo è Lakeith Stanfield. Si tratta di uno degli interpreti più promettenti della sua generazione. Ha lavorato sia al cinema che in televisione, collezionando risultati eccellenti. Apprezzato da critica e pubblico, ha iniziato il proprio percorso nel 2008, prendendo parte a dei cortometraggi.

Da allora ha recitato in film come “Snowden”, Scappa – Get Out”, “Sorry to Bother You”, “Diamanti grezzi”, “Knives Out” e “Judas and the Black Messiash”. Quest’ultimo titolo lo ha condotto fino agli Oscar, candidato come miglior attore protagonista. Sul fronte televisivo, invece, è noto per la serie “Atlanta”, che lo vede affiancato da Donald Flover, Brian Tyree Henry e Zazie Beetz.

L’altra protagonista potenziale è Tiffany Haddish, attrice, comica e noto personaggio televisivo. Ben nota per il film “Il viaggio delle ragazze”, ha recitato anche in “La scuola serale” e “The Card Counter”, che sarà presentato alla 78^ edizione del Festival di Venezia. Sul piccolo schermo, invece, ha recitato, tra i vari titoli, in “The Carmichael Show”.

La casa dei fantasmi (2003), la trama

È facile pensare che vi saranno delle grandi differenziazioni rispetto al primo adattamento di inizio anni Duemila. È possibile che la strada intrapresa sarà del tutto differente. La trama del film con Eddie Murphy lo vedeva interpretare un agente immobiliare.

Un uomo misterioso lo contatta, proponendogli di vendere un maniero dal grande fascino. Un affare, in apparenza, ma l’impresa non è affatto delle più semplici, come il titolo lascia facilmente immaginare.