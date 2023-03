Jena Malone è stata sessualmente aggredita sul set di Hunger Games

L’attrice Jena Malone , che si è unita al franchise di Hunger Games nel 2013, ha condiviso una foto dopo aver terminato la produzione dell’ultimo film nel 2015. La saga di fantascienza basata sui romanzi di Suzanne Collins ha recentemente ottenuto un film prequel dal titolo Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente che vedremo prossimamente. “Questa foto è stata scattata subito dopo aver terminato Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 2 e ho dovuto salutare tutti sul set. Stavamo girando in una bellissima tenuta nella campagna francese e ho chiesto all'autista di farmi uscire in questo campo in modo che potessi piangere e catturare questo momento " ha scritto Malone sui social. “Stavo attraversando una brutta rottura e sono stata aggredita sessualmente da qualcuno con cui avevo lavorato , ero così piena di gratitudine per questo progetto, le persone con cui sono diventata amica e questa fantastica parte che ho avuto modo di interpretare. Un vorticoso mix di emozioni che sto solo ora imparando a risolvere ” ha aggiunto.

Un evento traumatico dietro le quinte

Malone ha continuato: “Vorrei che non fosse legato a un evento così traumatico per me, ma questa è la vera natura selvaggia della vita, immagino. Come tenere il caos con la bellezza. Ho lavorato molto duramente per guarire e imparare attraverso la giustizia riparativa, come fare pace con la persona che mi ha violato e fare pace con me stessa”. L'attrice di Consecration ha spiegato che “è stato difficile parlare di Hunger Games e del personaggio Johanna Mason senza sentire la nitidezza di questo momento nel tempo”, ma ha spiegato che ora è pronta ad affrontarlo e venire allo scoperto. “Tanto amore per voi sopravvissuti là fuori. Il processo è così lento e non lineare. Voglio dire che sono qui per chiunque abbia bisogno di parlare o sfogarsi. Scrivete in direct se hai bisogno di uno spazio sicuro per essere ascoltati” ha scritto sul suo profilo Instagram.