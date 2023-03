Delta, il trailer del film con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il trailer ufficiale del film Delta, l'attesissima pellicola diretta da Michele Vannucci (Il più grande sogno, 2016) che vede come protagonisti Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio ed Emilia Scarpati Fanetti. È prodotta da Matteo Rovere e Giovanni Pompili con Groenlandia, Kino Produzioni e Rai Cinema e arriverà nelle sale italiane a partire dal 23 marzo con Adler Eterteinment.

Delta è stato presentato al Locarno Film Festival 2022 e racconta di un viaggio “lungo il fiume che porta a un cuore di tenebra italiano”. Queste parole che citano Conrad sono del regista (che ha preso parte anche alla scrittura del film, co-firmandone la sceneggiatura): “Ho pensato Delta come un viaggio lungo il fiume che porta a un cuore di tenebra italiano. Seguendo questa emozione senza giudicarla, il film racconta cosa rimane nelle vite dei protagonisti una volta travolti dalla ferocia della violenza. Storie di solitudini e vite selvagge; racconti di banditi e sceriffi. Uomini e donne persi nella nebbia, in lotta per non soccombere ai propri istinti”.



Potete guardare il trailer del film Delta nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.