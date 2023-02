Era Ora, il trailer del film con Edoardo Leo

ERA ORA, LA TRAMA

Parallelamente alla distribuzione del trailer, Netflix Italia ha pubblicato anche la sinossi ufficiale: “Dante e Alice sono una coppia molto innamorata: Dante è un ostinato lavoratore, mentre Alice un’artista in cerca di successo. La loro relazione è messa alla prova dai ritmi di vita di Dante che, per poter avere tutto il tempo del mondo in futuro, sta buttando via il suo presente e i momenti importanti della sua vita”.