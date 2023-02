My Happy Ending, la clip del film con Andie MacDowell. VIDEO

Una donna coraggiosa affronta la sfida più difficile della sua vita in un film sulla malattia basato su una piece teatrale Condividi

Andie MacDowell è protagonista nel nuovo trailer di My Happy Ending, il film basato sull'opera teatrale di Anat Gov, Happy End. Si tratta di una commedia drammatica che racconta l'avventura tormentata di una famosa attrice che deve fare i conti con una diagnosi sconvolgente che le cambia la vita. Ha un cancro al quarto stadio, ma vuole provare a tenere il segreto. Entra in un programma di trattamento senza dirlo ai suoi amici, alla sua famiglia e nemmeno al suo talent manager. Le parti iniziali del trailer rivelano che la donna cerca di tenere il passo con le apparenze, mentendo persino ad altri pazienti ospedalieri e dicendo loro che è lì sotto copertura per studiare una parte per un film.

Un film sulla malattia approfondimento I migliori film di Andie MacDowell Mentre si sottopone a molti trattamenti di chemioterapia, l’attrice fa amicizia con una triade di altre donne alle prese con diagnosi simili. Tra loro si instaura un forte legame che le aiuta a far fronte a ciò che le circonda e a fuggire verso nuovi luoghi, anche se è solo nella loro immaginazione. MacDowell, con la sua nuova comunità e il supporto di coloro che le sono più vicini, troverà un modo per plasmare il proprio lieto fine.

Il cast di My Happy Ending GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Insieme a MacDowell, il film ritrova nel cast anche da Miriam Margolyes, Sally Phillips, Rakhee Thakrar, Tom Cullen, Michelle Greenidge, Tamsin Greig e David Williams. Scritto da Rona Tamir, My Happy Ending è stato diretto dal duo Tal Granit e Sharon Maymon. Il lungometraggio è l'ultimo arrivato da Roadside Attractions che ha riscosso un recente successo grazie al thriller poliziesco diretto da Aubrey Plaza, Emily the Criminal, e che pubblicherà Moving On, la più fresca collaborazione tra le regine dei sogni comici Lily Tomlin e Jane Fonda, in uscita entro quest’anno.

I progetti di Andie MacDowell MacDowell sarà a breve nel thriller d'azione Red Right Hand di Ian ed Eshom Nelms. Sebbene non si senta parlare molto del progetto da quasi un anno, è stato riferito l'ultima volta che MacDowell avrebbe interpretato il ruolo della cattiva nella prossima produzione che vedrà protagonisti anche Scott Haze e Orlando Bloom. My Happy Ending invece arriverà nelle sale a fine febbraio.