Haulout, il corto sul riscaldamento globale candidato all'Oscar 2023

Il lavoro firmato dai fratelli Evgenia Arbugaeva e Maxim Arbugaev, in concorso nell’ultima edizione del Cervino CineMountain, è entrato nella cinquina per aggiudicarsi la statuetta nella categoria miglior cortometraggio documentario

Gli altri titoli candidati sono Raghu, il piccolo elefante (The Elephant Whisperers) di Kartiki Gonsalves e Guneet Monga, How Do You Measure a Year? di Jay Rosenblatt, The Martha Mitchell Effect di di Anne Alvergue e Beth Levison e Stranger at the Gate di Joshua Seftel e Conall Jones

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo, durante , la cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards® che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW, scopriremo se HAULOUT dei fratellli Evgenia Arbugaeva e Maxim Arbugaev si aggiudicherà l'ambita statuetta nella categoria miglior cortometraggio documentario.( QUI TUTTE LE NOMINATION ),

HAULOUT dei fratellli Evgenia Arbugaeva e Maxim Arbugaev è uno sconcertante resoconto delle conseguenze del riscaldamento globale nell’Artico. Su una costa remota della Siberia, in una fragile capanna battuta dal vento, il biologo Maxim Chaliev attende l’annuale raduno dei trichechi. Il riscaldamento dei mari e l’innalzamento delle temperature determinano, però, un cambiamento drammatico e inaspettato: senza più blocchi di ghiaccio dove riposare nella lunga traversata, i trichechi arrivano stremati e molti non sopravvivono.

Cervino CineMountain, aperte le iscrizione per l'edizione 2023

Sulla scia dei festeggiamenti per il 25°, il Cervino CineMountain riparte con slancio comunicando le nuove date e l’apertura delle iscrizioni. L’alto numero di richieste già pervenute da tutto il mondo ha portato i direttori ad anticipare l’apertura, segno che il festival, che da ventisei anni anima l’estate di Valtournenche e Breuil - Cervinia, ha ormai conquistato un ruolo di rilievo nel panorama del cinema mondiale di settore. Comunicate anche le nuove date: dal 29 luglio al 5 agosto il Cervino tornerà ad essere l’agorà per gli appassionati delle Terre Alte, per chi le abita e soprattutto per registi, attori, sceneggiatori e addetti ai lavori che si ritrovano qui ogni anno per condividere, mescolare idee e dare vita a nuove collaborazioni.

Nato nel 1998, il Cervino CineMountain non è solo un festival del cinema di montagna, è un palcoscenico per la narrazione, la scoperta e la conoscenza di un mondo, quello della montagna, che di anno in anno cambia aspetto, offrendo nuove storie, nuovi racconti che prendono origine da tradizioni e mutamenti, dalle avventure e dalla quotidianità, mai uguale a se stessa sulle Terre Alte. In ogni edizione il cartellone raccoglie la sintesi della migliore e più recente produzione cinematografica internazionale dedicata al tema e il programma riunisce i protagonisti dell’anno tra le vette del mondo ma non solo: alpinisti, scrittori, artisti, scienziati, esperti, voci autorevoli attraverso le quali vivere esperienze al limite, tra racconti di sfide personali, climatiche, geografiche e sociali.

Anche quest’anno il Festival assegnerà l’Oscar del cinema di montagna, il Grand Prix des Festivals Conseil de la Vallée d’Aoste, selezionato tra i film vincitori dei più importanti festival internazionali di categoria appartenenti al circuito dell’International Alliance for Mountain Film: da Bilbao, a Ushuaia, a Katmandu, passando per le rassegne più importanti nel mondo.

Due le categorie in concorso, giudicate da un team internazionale composto da registi, critici, alpinisti, attori, letterati legati al mondo del cinema e della montagna: Grand Prix des Festivals Conseil de la Vallée d’Aoste - gli Oscar di settore - e il Concorso Internazionale che assegnerà i seguenti Premi: Premio C.A.I. per il miglior film d'alpinismo; Premio SONY per la miglior fotografia; Premio Montagne d’Italia per il miglior film italiano; Premio Montagnes du Monde per il miglior film straniero; Premio Montagne Tout Court per il miglior cortometraggio; Premio del Pubblico. Confermata anche la sezione CineAdrenaline, dedicata agli sport estremi, che racchiude i documentari “da brivido”. E infine torna anche quest’anno il Premio Kids, dedicato alla pellicola di animazione che avrà conquistato il pubblico più giovane.

Ed è già ufficialmente aperta la call per produttori e filmmakers che potranno iscrivere le loro pellicole (https://filmfreeway.com/CERVINOCINEMOUNTAIN) entro e non oltre il 5 giugno prossimo.