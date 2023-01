"Me Contro Te - Missione Giungla" al cinema con Luì e Sofì

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



E' al cinema il nuovo film dei “Me Contro Te”. Questa volta Luì e Sofì andranno nella giungla. Dopo le tante avventure in Egitto i due ragazzi avrebbero voluto riposarsi un poco ma una grave minaccia incombe sul pianeta e capiscono che spetterà proprio a loro intervenire.

Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Naturalmente Viperiana lo sa, per questo Luì e Sofì dovranno provare a sventare il diabolico piano.

Diretto nuovamente da Gianluca Leuzzi, “Me Contro Te- Missione Giungla” tra canzoni e balletti porta i fan dei due youtuber siciliani in un'avventura al cinema in cui molti nemici andranno affrontati per salvare l'amata terra. Novità anche nei contenuti, in questo caso amicizia, natura e rapporti familiari sono i veri protagonisti.

Ecco sono ci hanno raccontato i due ragazzi

Luì (Luigi Calagna): “In ogni film cerchiamo sempre di trasmettere un valore positivo perché siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo soprattutto nei confronti degli spettatori più piccoli che verranno al cinema. Negli altri film avevamo dedicato la nostra attenzione all’amicizia mentre in questo abbiamo voluto riflettere sul tema della natura ma anche su quello dei rapporti familiari, visto che mostriamo anche il legame tra una figlia e il padre.”

Sofì (Sofia Scalia): “Infatti una delle nuove protagoniste è Tara e attraverso la sua storia parliamo di emancipazione femminile. Lei dovrà dimostrare a suo padre di valere tanto quanto il fratello maggiore che seppur abbia più muscoli e più forza, non è necessariamente migliore, anzi sa fare meno cose di lei”.

Luì: “Anche in questo film poi siamo accompagnati dalla nostra squadra di amici un po' pasticcioni che però ci aiuteranno a superare tutte le difficoltà che incontreremo nella giungla. Ritroviamo dunque i personaggi della prima trilogia ma ne scopriamo anche di nuovi e con questo film apriamo un nuovo mondo che speriamo possa piacere ai nostri piccoli fan”.

Sofì: “Ci piace molto l’idea che con questo film i bambini possano vivere dei momenti di leggerezza e spensieratezza con le proprie famiglie e gli amici.

Per quanto riguarda la natura poi, noi la viviamo da sempre visto che entrambi siamo cresciuti nelle campagne dei nostri nonni e quindi possiamo dire che è un aspetto che è stato sempre presente nelle nostre vite, fin dall’infanzia.

Nel film in verità abbiamo girato alcune scene nella giungla vera e sinceramente alcune cose mi facevano un po' paura, come gli scorpioni, i pitoni…”

Luì: “…O anche dei pappagalli giganti che sono bellissimi ma che erano affamati! Insomma abbiamo affrontato tutti gli animali possibili e immaginabili della giungla e proprio questo aspetto è stato il bello ma anche il brutto di questa avventura!”.

Luì: “Siamo molto contenti di essere al cinema con un nuovo film.

Per noi la sala cinematografica è da sempre un luogo magico dove chiunque vedendo qualsiasi film può immergersi in nuove avventure e può scoprire nuovi posti e personaggi con i quali entrare in empatia. Questo è uno dei motivi per cui in ogni nostro film cerchiamo di andare in nuovi contesti per permettere ai nostri spettatori di vivere mondi nuovi”.