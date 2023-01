Dog Gone, la storia vera da cui è tratto il film

A gennaio 2023 è arrivato su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Dog Gone - Lo Straordinario Viaggio di Gonker con Rob Lowe, Johnny Berchtold e Kimberly Williams-Paisley protagonisti di un film drammatico e avventuroso ispirato a una storia realmente accaduta. Insieme al cast di ruolo c’è un protagonista a quattro zampe, il cane Gonker , che scompare sugli Appalachi con il suo padrone in una lotta per la sopravvivenza che tiene con il fiato sospeso.

La storia vera

Il film Dog Gone si basa su un romanzo scritto da Paul Toutonghi intitolato The Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home pubblicato nel 2017. La storia che racconta è tratta dalla vita reale e segue un cane molto amato da una famiglia americana che sparisce durante un’escursione insieme al padrone nel 1998. Fieldding Marshall ha paura che il suo cane non sopravviverà senza le sue medicine salvavita che devono essergli somministrate ogni mese poiché ha il morbo di Addison. La scomparsa costringe la famiglia Marshall a cercare Gonker e i media cominciano a interessarsi alla vicenda rendendo pubblica la storia. Paul Toutonghi, autore del libro da cui è tratto il film, è il cognato del vero padrone di Gonker e ha voluto raccontare l’accaduto perché si parla di temi forti e importanti da condividere.