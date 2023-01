Hometown, il trailer del film che scava nei ricordi di Roman Polanski

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



A un certo punto di Hometown si sente la voce di Ryszard Horowitz dire: “Le persone non imparano dalla storia, non traggono alcuna lezione”. È il momento in cui ci auguriamo davvero che il fotografo per una volta non abbia ragione, anche solo perché, se fosse proprio così, questo documentario di cui è protagonista sarebbe unicamente una bella opera d’arte e non una testimonianza preziosa da preservare. Il film di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka - Romer è un documento storico importante, che fa tornare indietro nel tempo due grandi artisti per raccontare una vicenda, che è allo stesso tempo personale e collettiva.

Hometown aveva già conquistato tutti all’ultima Festa del Cinema di Roma e, dal 25 gennaio, è finalmente pronto ad approdare nelle sale. Per questa pellicola i due autori hanno chiesto ai loro protagonisti (Horowitz e il regista Roman Polanski) uno sforzo grande quanto doloroso: tornare indietro nel tempo, a un periodo confinante con l’infanzia che per loro è stato quantomeno complicato a causa dello spettro incombente dell'Olocausto. Per capire quanto sia stato difficile per i due fare questo passo, rimettendo piede a Cracovia dopo mezzo secolo, basta ascoltare Polanski quando rivela di non aver accettato in passato la regia di Schindler’s List proprio per “salvare la sua memoria”. Tornare in quella città che lasciarono giovanissimi per i due artisti è insieme catartico e distruttivo, come se certi ricordi riprendessero vita per poi rimanere lì, dove si sono formati per la prima volta. Cracovia per Horowitz e Polanski è la casa dei giochi d’infanzia ma anche il luogo dove hanno visto per l’ultima volta i loro genitori, in un’infanzia a tratti poetica, quasi sempre dura ma soprattutto forzatamente breve.