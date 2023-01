Ant-Man and the Wasp Quantumania, il trailer finale

Paul Rudd torna nei panni di Scott Lang per la nuova avventura targata Marvel , Ant-Man and the Wasp Quantumania di cui sono arrivate online nuove immagini con il trailer finale. Lang stringe un patto con il villain, Kang Il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors mentre cerca di recuperare i cinque anni persi a causa del blip di Avengers: Endgame . Intanto la figlia Cassie Lang è cresciuta ed è diventata una adolescente quindi Scott deve provare a recuperare anche il rapporto con lei.

Ant-Man and the Wasp Quantumania: il terzo capitolo del franchise

approfondimento

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, William Jackson Harper nel cast

Diretto da Peyton Reed Ant-Man and the Wasp Quantumania ritrova al fianco di Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer ed Evangeline Lilly, oltre alla giovane Kathryn Newton che si unisce al cast nei panni di Cassie Lang. Dal trailer sembra che il cinecomics sicuramente sarà intriso di CGI e che sarà caratterizzato in parte dal caos del multiverso con vari Ant-man e Kang da linee temporali diverse. Kang, tuttavia, minaccia l’universo nel suo abito viola e verde e, dalle ultime dichiarazioni di Kevin Feige, diventerà una presenza importante per il MCU.