Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il comico, attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Jordan Peele ha rivelato di possedere l'orecchio protesico indossato da Corey Feldman nel film cult del 1986 Stand By Me. E riferendosi a Feldman, ha dichiarato di essere "felice di considerarlo un amico”.

Il regista del film Nope ha fatto questa rivelazione (che fa gola ai collezionisti di memorabilia cinematografici) durante la sua ospitata al Late Night With Seth Meyers, andato in onda giovedì 5 gennaio.



Il regista e comico Jordan Peele è in tour promozionale per una serie di proiezioni - chiamata The Lost Rider: A Chronicle Of Hollywood Sacrifice - che si tiene al Lincoln Center di New York e durerà fino a sabato 14 gennaio, comprendendo film a cui Peele si è ispirato per realizzare il suo ultimo film, Nope appunto.



"Molte persone chiedono di cosa parla Nope e cercano di capirne il significato", ha detto Peele a Seth Meyers. “Quello che potrei fare è mettere insieme una serie di film che penso diano un buon contesto a ciò di cui parla il film”, ha pensato Peele.

Detto fatto, il regista di Nope ha organizzato questo ciclo cinematografico che include ben quattro film con protagonista Feldman: Venerdì 13 - Capitolo finale (Friday The 13th: The Final Chapter, 1984), Stand By Me, Un piccolo sogno (Dream A Little Dream, 1989) e The Birthday (2004).