Jordan Peele vorrebbe fare il remake di un film di John Carpenter

Il regista è un grande fan del collega, di cui ama capolavori come La cosa o Essi vivono. In una recente intervista ha tuttavia confessato che il film del maestro che gli piacerebbe maggiormente reinterpretare rimane 1997: Fuga da New York

Jordan Peele è un regista che mischia nei suoi lavori horror, critica sociale e un tocco d’ironia. Come è logico che sia per un autore con un tale DNA, ama visceralmente il collega che meglio ha saputo mettere assieme determinati ingredienti nella storia del cinema: John Carpenter . Peele adora l’uomo dietro cult come il primo Halloween e lo ha confessato pubblicamente più volte, quasi avesse paura che le chiare influenze riscontrabili in pellicole come Nope non fossero abbastanza per rendere chiari i suoi riferimenti. Adesso però sappiamo anche quale è il capolavoro carpenteriano di cui amerebbe fare di più un remake: 1997: Fuga da New York.

La prego, posi il telefono

Sarebbe sicuramente interessare vedere Jordan Peele alle prese con una pellicola in cui la sua città natale si trasforma in un carcere di massima sicurezza, come accade nel film del 1981. Lo pensa anche lui stesso che, interrogato da ComicBook.com, ha scelto proprio il film con l’immortale personaggio di Jena “Snake” Plissken per un eventuale rifacimento. L’autore di Get Out ha poi ammesso di amare molto anche La cosa, pur credendo che l’opera non sia reinterpretabile, in quanto già “troppo perfetta”.

Non è la prima volta che Peele incensa in un’intervista il lavoro di Carpenter, di recente tirato in ballo persino durante una conversazione su Twitter. Tutto cominciò a luglio quando il fumettista Adam Ellis scrisse: “So che si tratta di un’opinione controversa, ma a che punto sanciremo che Jordan Peele è il miglior regista horror di tutti i tempi? Riuscite a pensare ad un altro regista di questo genere capace di realizzare tre grandi film uno dopo l’altro?”. La provocazione di Ellis fece immediatamente molto rumore, scatenando un’accesa discussione sul social tra fan dell’horror. Peele non sentì di dover mettere in quel caso becco nel discorso almeno finché, a un utente che faceva il nome di Carpenter, non venne risposto:”Halloween è una pietra miliare, ma il resto dei suoi film horror non è eccezionale secondo me. Ne ha sicuramente di buoni, ma nella mia mente sono più che altro dei cult”. Quel breve tweet era inammissibile per il cineasta che a quel punto decise di entrare a gamba tesa per difendere il buon nome del maestro: “Vi prego di mettere da parte il telefono se dovete scrivere queste cose. Adoro l’entusiasmo, ma non tollererò alcuna calunnia su John Carpenter!”.