Giallo Berico, Lamberto Bava ospite della seconda edizione

GIALLO BERICO torna in scena con una seconda edizione tutta da brividi. Promossa da SHATTER Edizioni, la Kermesse che avrà luogo presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano , in provincia di Vicenza, ul 18 febbraio 2023, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione, tra cui registi, sceneggiatori, attori, scrittori e investigatori

La manifestazione, ad ingresso libero, previa prenotazione, omaggerà nel corso di questo secondo appuntamento il maestro del brivido italiano Lamberto Bava, regista di autentici capolavori apprezzati in ogni parte del mondo come la saga Dèmoni, e ancora Macabro, La casa con la scala nel buio, Body Puzzle e molti altri.

Lamberto Bava sarà ospite a “GIALLO BERICO”, che gli renderà tributo attraverso la proiezione del documentario, a firma di Paola Settimini e Daniele Ceccarini, Bava Puzzle, vero e proprio ritratto di uno dei più grandi nomi del thriller/horror made in Italy. Presente anche la regista del documentario che, assieme a Lamberto Bava, incontrerà il pubblico per presentare l’opera. Ma gli omaggi al cinema di Bava non finiscono qui, e i più temerari potranno assistere, a mezzanotte, alla proiezione del suo thriller cult Body Puzzle (Misteria).