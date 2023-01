Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo, il film stasera su Sky

Una nuova avventura targata Illumination dedicata alle creature gialle dalla comicità imprevedibile. Nella versione italiana con la voce di Max Giusti. Diretto da Kyle Balda e co-diretto da Brad Ableson e Jonathan del Val. Venerdì 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva in prima tv il nuovo capitolo dal franchise d’animazione targato Illumination, Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo, venerdì 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Family), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Questa volta si parte dalle origini, con la storia di come il più grande super cattivo del mondo, Gru, ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions. Diretto da Kyle Balda e co-diretto da Brad Ableson e Jonathan del Val, nella versione italiana vede la partecipazione di Max Giusti, che presta la voce al cattivissimo Gru.