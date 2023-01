Catherine Cyran, muore a 59 anni la regista candidata agli Emmy

Grande vuoto nel mondo del cinema dopo il decesso a causa di un cancro della regista e sceneggiatrice Condividi

Catherine Cyran si è spenta lo scorso 24 dicembre dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il suo nome è legato principalmente alle produzioni cinematografiche degli anni Novanta, periodo durante il quale l'attrice ha raggiunto l'apice del suo successo. La sua è stata una vera e propria vocazione artistica, tanto da aver spesso lavorato anche come sceneggiatrice, firmando film di discreto successo. Così come era frequente in passato, Catherine Cyran ha fatto una lunga gavetta prima di affermarsi come regista, muovendo i primi passi nelle retrovie del dietro le quinte delle produzioni cinematografiche.



Gli esordi nel mondo del cinema

La carriera di Catherine Cyran come regista non è stata improvvisata, anzi. Nel 1985 riuscì a completare il ciclo di studi ad Harvard, diventando la prima della sua famiglia a conseguire una laurea. Terminata l'università, decise di trasferirsi per due anni a Londra, dove si avvicinò al mondo dello spettacolo e del teatro lavorando per la prestigiosa Royal Shakespeare Company. Qui iniziò a muovere i suoi primi passi nel professionismo, ricoprendo incarichi minori ma facendosi le ossa per acquisire il background di esperienza formativa. L'esperienza fatta a Londra le permise di avvicinarsi a Roger Corman, del quale diventa assistente esecutiva. Corman è stato uno dei produttori e dei registi più prolifici di quei tempi, sotto la cui ala protettrice si sono sviluppati talenti del calibro di Francis Ford Coppola, Jonathan Demme e Peter Bogdanovich. Ed è proprio sotto Corman che Catherine Cyran ha scritto e prodotto titoli come Dead Space, con Bryan Cranston; Uncaged con Jeffrey Dean Morgan; Fire on the Amazon, con Sandra Bullock e Kiss Me a Killer. Per un periodo è stata anche ghostwriter per Corman, lavorando a ​​​​Frankenstein Unbound, l'ultimo lungometraggio da regista del cineasta.

La candidatura agli Emmy Con Kiss Me a Killer, Catherine Cyran ha ottenuto una candidatura all'Independent Spirit Award e con White Wolves: A Cry in the Wild II nel 1993 ha ottenuto la candidatura agli Emmy. Ha ricevuto il Canadian International Film Festival Award per l'eccellenza nella scrittura per la sceneggiatura intitolata The Last Story ed è stata membro di lunga data della Writers Guild of America, della Directors Guild of Canada e dell'Academy of Television Arts & Sciences.